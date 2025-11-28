09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
07:06  28 листопада
Пожежа у Франківську: вогнеборці врятували семеро мешканців, серед них двоє дітей
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
28 листопада 2025, 09:03

Геополітична пастка: як легалізація анексій поховає міжнародний порядок

28 листопада 2025, 09:03
Читайте также на русском языке
Агресор вимагає змінити систему міжнародного права і визнати ЮРИДИЧНО право на анексію тимчасово окупованих територій. Тобто повернутися до системи, коли право сильних закріплювалося в міжнародно-правовому порядку
Агресор вимагає змінити систему міжнародного права і визнати ЮРИДИЧНО право на анексію тимчасово окупованих територій. Тобто повернутися до системи, коли право сильних закріплювалося в міжнародно-правовому порядку
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

КНР, мабуть, зараз буде не проти, Індія та Бразилія навряд чи погодяться, в США Дональд Трамп може на це піти, але його повноважень буде недостатньо – потрібна підтримка Конгресу.

Україна, європейські країни, країни групи семи і більшість країн світу це не підтримують категорично і навряд чи підуть на "геополітичний суїцид".

Де тут шлях до миру?!

Вимоги, які неможливо імплементувати – це точно не про бажання миру, а подальше розпалювання продовження війни.

Це – повторення необґрунтованої заявки на участь у перерозподілі світу та використання нездатності ключових центрів сили, при попустильстві КНР, протидіяти цьому нахабству агресора, яке не підкріплене, крім ядерної зброї та готовності покласти мільйони життів своїх громадян на олтар війни, практично більше нічим.

Європа та США з економічним потенціалом, який в десятки разів перевищує російські економічні можливості, які до того ж зараз почали швидко танути просто готові будуть це проковтнути?!

Чому Україна одна повинна рятувати світ? Доходимо до точки біфуркації: або включайтеся в це спільне завдання, або дуже швидко геополітичні хижаки дійдуть до вас.

Зрештою російський ультиматум 15 грудня 2021 року направлявся в Вашингтон і Брюссель, а не в Київ.

Якщо "охочі" не стануть "рішучими", то історики назвуть їх сьогоднішні підходи як "геополітична імпотенція"...

Нинішній російський режим можна зупинити лише сильною позицією. Слабкість вони сприймають як запрошення до подальшої ескалації та територіальної експансії. Треба діяти! Аргументи є! Навіть при коливання нинішньої адміністрації в Білому дому. Зробіть крок на випередження агресора!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна перемовини США Росія окуповані території
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Національний роумінг працюватиме й після війни – нардеп Олена Шуляк
28 листопада 2025, 12:26
"Чорна п'ятниця" для Єрмака
28 листопада 2025, 12:15
"Боріваж" не має відношення до Коломойського – почесний гендиректор терміналу
28 листопада 2025, 12:10
Видалення з баз даних інформації про ухилянтів: на Дніпропетровщині судитимуть організаторів афери
28 листопада 2025, 12:02
Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо
28 листопада 2025, 11:55
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
28 листопада 2025, 11:51
Директор НАБУ: Міндіча оголосять у міжнародний розшук
28 листопада 2025, 11:46
На Вінниччині викрили мережу з реалізації рідин для електронних сигарет
28 листопада 2025, 11:37
В Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео
28 листопада 2025, 11:21
Росія під виглядом відпочинку хоче вивезти 400 дітей із Запорізької області
28 листопада 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Марія Берлінська
Всі блоги »