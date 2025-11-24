08:10  24 ноября
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
24 ноября 2025, 07:20

Три ключевых вопроса: что нужно знать украинцам до любых договоренностей

24 ноября 2025, 07:20
Читайте також українською мовою
Имеем право услышать сейчас от переговорщиков не о "прогрессе" или на каком они этапе… Это для многих украинцев ни о чем. Может быть прогресс, но не в национальных интересах Украины
Имеем право услышать сейчас от переговорщиков не о "прогрессе" или на каком они этапе… Это для многих украинцев ни о чем. Может быть прогресс, но не в национальных интересах Украины
Фото: pixabay
А вот ответы, которые нужны до того, а не после:

Во-первых: что именно готовится? Юридически обязывающий договор (как бы он ни назывался), политическое заявление или политико-правовой документ? Это не может быть тайной. Мы должны это знать СЕЙЧАС!

Ибо очень разные сценарии могут быть, в частности, в зависимости от правовой природы, механизмов принятия обязательств и выполнения внутригосударственных процедур.

Во-вторых, что такое "достигаем приоритетов и целей". Каких именно приоритетов, каких именно целей? Тех, которые официально объявлялись ранее (Формула мира президента Украины Владимира Зеленского) или каких-то новых?

В-третьих, прекращение огня – до всего этого (сейчас – украинская официальная позиция) или после (российские ультимативные требования)?

Не нужно раскрывать ход переговоров. Дайте публичный ответ хотя бы на эти три вопроса. Народ Украины должен знать это до, а не после…

Украина война переговоры завершение войны
 
