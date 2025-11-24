Три ключевых вопроса: что нужно знать украинцам до любых договоренностей

Имеем право услышать сейчас от переговорщиков не о "прогрессе" или на каком они этапе… Это для многих украинцев ни о чем. Может быть прогресс, но не в национальных интересах Украины

Фото: pixabay

А вот ответы, которые нужны до того, а не после: Во-первых: что именно готовится? Юридически обязывающий договор (как бы он ни назывался), политическое заявление или политико-правовой документ? Это не может быть тайной. Мы должны это знать СЕЙЧАС! Ибо очень разные сценарии могут быть, в частности, в зависимости от правовой природы, механизмов принятия обязательств и выполнения внутригосударственных процедур. Во-вторых, что такое "достигаем приоритетов и целей". Каких именно приоритетов, каких именно целей? Тех, которые официально объявлялись ранее (Формула мира президента Украины Владимира Зеленского) или каких-то новых? В-третьих, прекращение огня – до всего этого (сейчас – украинская официальная позиция) или после (российские ультимативные требования)? Не нужно раскрывать ход переговоров. Дайте публичный ответ хотя бы на эти три вопроса. Народ Украины должен знать это до, а не после…

.