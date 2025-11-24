12:45  24 листопада
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
24 листопада 2025, 07:20

Три ключові питання: що потрібно знати українцям до будь-яких домовленостей

24 листопада 2025, 07:20
Маємо право почути зараз від переговорників не про "прогрес" чи на якому вони етапі… Це – для багатьох українців ні про що. Може бути прогрес, але не в національних інтересах України
Маємо право почути зараз від переговорників не про "прогрес" чи на якому вони етапі… Це – для багатьох українців ні про що. Може бути прогрес, але не в національних інтересах України
Фото: pixabay
А от відповіді, які потрібні до того, а не після:

По-перше: що саме готується? Юридично зобовʼязуючуй договір (як би він не називався), політична заява чи політико-правовий документ? Це – не може бути таємницею. Ми маємо це знати ЗАРАЗ!

Бо дуже різні сценарії можуть бути, зокрема, в залежності від правової природи, механізмів прийняття зобовʼязань і виконання внутрішньодержавних процедур.

По-друге, що таке "досягаємо пріоритетів і цілей". Яких саме пріоритетів, яких саме цілей? Тих, які офіційно оголошувались раніше (Формула миру президента України Володимира Зеленського), чи якихось нових?

По-третє, припинення вогню – до всього цього (наразі – українська офіційна позиція) чи після (російські ультимативні вимоги)?

Не треба розкривати хід переговорів. Дайте публічну відповідь хоча би на ці три питання. Народ України має знати це до, а не після…

Україна війна перемовини завершення війни
 
