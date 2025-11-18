13:37  20 ноября
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
18 ноября 2025, 11:52

Популизм за три нуля: как власть пользуется слабым критическим мышлением

18 ноября 2025, 11:52
У нас НИКТО (по крайней мере, публичных заявлений не было), ни обычные граждане, ни даже те, кто в "интеллектуальной оппозиции" к действующей власти не спросили, а почему запустили популистскую раздачу именно 1000 гривен. Не 800, не 2000, а именно – 1000 гривен?
У нас НИКТО (по крайней мере, публичных заявлений не было), ни обычные граждане, ни даже те, кто в "интеллектуальной оппозиции" к действующей власти не спросили, а почему запустили популистскую раздачу именно 1000 гривен. Не 800, не 2000, а именно – 1000 гривен?
Было бы еще как-то понятно предоставить нуждающимся (не ВСЕМ!) поддержку в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн). Также очень мало, но хотя бы понятно, почему именно столько.

Здесь же нельзя самому определить сумму! Это же не деньги из кармана власть имущих! Это ведь не деньги бизнеса! Это же (надеюсь) не предвыборная рекламная акция!!!

Откуда такие подсчеты, что украинцу существенно помогут примерно 5% средней зарплаты?

Беру на себя смелость заметить, что эта цифра, как говорится, с потолка взята. В этом как раз вся сущность принимавших решения. Зачем еще считать, объяснять? Они же "не лохи" еще с этим "заморачиваться". Как молодежь говорит – "пипл схавает!".

Именно эта визуально "красивая", но мизерная, даже по украинским реалиям, подачка власти не вызвала вопроса относительно элементарных расчетов! Три нуля – и вперед!

Общество с низким уровнем критического мышления и жалким уровнем зарплат будет всегда заложником популизма. Без экономически самодостаточного среднего класса нам будет очень сложно "вырулить" после войны. Надо уже сейчас думать, что с этим делать.

