09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
18 листопада 2025, 11:52

Популізм за три нулі: як влада користується слабким критичним мисленням

18 листопада 2025, 11:52
Читайте также на русском языке
У нас НІХТО (принаймі, публічних заяв не було), ані звичайні громадяни, ні, навіть ті, хто в "інтелектуальній опозиції" до діючою влади не запитали, а чому запустили популістську роздачу саме 1000 гривень. Не 800, не 2000, а саме – 1000 гривень?
У нас НІХТО (принаймі, публічних заяв не було), ані звичайні громадяни, ні, навіть ті, хто в "інтелектуальній опозиції" до діючою влади не запитали, а чому запустили популістську роздачу саме 1000 гривень. Не 800, не 2000, а саме – 1000 гривень?
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Було б ще якось зрозуміло надати тим, хто потребує (не ВСІМ!) підтримку у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн.). Також дуже мало, але хоча б зрозуміло, чому саме стільки.

Тут же не можна самому визначити суму! Це ж не гроші з кишені можновладців! Це ж не гроші бізнесу! Це ж (сподіваюся) не передвиборна рекламна акція!!!

Звідки такі підрахунки, що українцю суттєво допоможуть приблизно 5% середньої зарплати?

Беру на себе сміливість зауважити, що ця цифра, як кажуть – зі стелі взята. В цьому якраз вся сутність тих, хто приймав рішення. Навіщо ще рахувати, пояснювати? Вони ж "не лохи" ще з цим "заморочуватися". Як молодь каже – "піпл схаває!".

Саме оця візуально "красива", але мізерна, навіть за українськими реаліями, подачка влади не викликала питання стосовно елементарних розрахунків! Три нулі – і вперед!

Суспільство з низьким рівнем критичного мислення і жалюгідним рівнем зарплат буде завжди заручником популізму. Без економічно самодостатнього середнього класу – нам буде дуже складно "вирулити" після війни. Треба вже зараз думати, що з цим робити…

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
виплати допомога тисяча Зеленського гроші Зимова підтримка
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Від нафтобази до АЗС: у Києві викрили схему виготовлення та збуту контрафактного пального
18 листопада 2025, 12:56
Подружню пару з Одеси судитимуть за оборудки з наркотиками
18 листопада 2025, 12:55
На Тернопільщині жінка заплатила понад 100 тисяч за неіснуючий трактор
18 листопада 2025, 12:29
У Хмельницькому дві сестри обікрали чоловіків на майже 300 тис. грн
18 листопада 2025, 12:04
На Одещині водійка Toyota збила на смерть чоловіка та поїхала геть
18 листопада 2025, 11:58
На Львівщині виявили контрабанду брендового одягу і годинників у мікроавтобусі
18 листопада 2025, 11:39
Суми залишилися без водопостачання через аварію на колекторі
18 листопада 2025, 11:37
Іноземні добровольці в ЗСУ матимуть більше можливостей: деталі
18 листопада 2025, 11:25
На Чернігівщині знищили частину російської ракети
18 листопада 2025, 11:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »