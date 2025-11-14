В проблеме "очищения" всегда есть вопросы: с чего начинать? Тем более в условиях войны

Можно начать хотя бы с возвращения контроля (парламентского, общественного, правоохранительных структур, партнеров) за объемами и эффективностью использования финансовых и других ресурсов.

Если граждане (имею в виду активную часть), профильные общественные организации и политики центрального и местного уровней не будут интересоваться, куда уходят деньги (или просто будут пытаться урвать свой кусок от "финансового пирога", в который уже запустили руки выше них по влиянию чиновники) не будут контролировать, куда идет каждая гривна, то страну растянут. Вынесут в сумках в кэши, выведут в оффшоры, вывезут через "дырявую" таможню…

Если будем соглашаться на раздачу "с барского плеча" по тысяче гривен, а не контролировать, куда ушли миллиарды – потом не стоит возмущаться.

Решение о 600 миллионах евро на российский хлам в виде старого оборудования для атомных энергоблоков четко показало: это круговая порука. Это можно проталкивать, потому что деньги не мои. Это же – народное, а значит: деньги – ничейные.

Почему пропал интерес к эффективности использования властями бюджетных ресурсов?

Война? Самим не до этого? Пусть хоть так, чтобы хоть как-нибудь?

Военное положение не отменяет ответственности властных институций и ответственных политиков и чиновников, внимания гражданского общества, важности парламентского контроля за использованием ограниченных ресурсов.

Хотелось бы больше экспертного, журналистского, политического внимания к этим вопросам.

Меньше денег без должного контроля – меньше возможностей их украсть!