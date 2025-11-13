Между кризисом и шансом: как Украина может стать сильнее после коррупционного скандала

Пока в США еще не завершили выход из "шатдауна", и именно эта тема – ключевая, есть шанс избежать шквала публикаций в американских медиа об украинском коррупционном скандале, который фактически ведет к кризису доверия, как минимум

Фото: из открытых источников

"Просьба" президента Украины премьер-министру Украины подать в ВРУ на увольнение министров-фигурантов – шаг в правильном направлении. Правда, уже есть определенная затяжка. Еще неделю ждать не стоит. Следует собрать Парламент для срочного решения. Также следует немедленно (уже сегодня) опубликовать решение президента Украины о выводе министров-фигурантов из состава СНБО Украины, чтобы не обсуждалась в информационном пространстве действительно "пикантная" потенциальная ситуация, когда одни фигуранты будут принимать решения по санкциям против других фигурантов этого дела! Хотя санкции против украинских граждан – это так себе история, с точки зрения законности. Но действительно эффективным шагом была политическая воля президента Украины на очищение правительства (Government; в широком смысле – не только Кабинета Министров). Лучше, если сама госпожа премьер-министр сама бы это инициировала, начиная с себя. Правительство народного доверия было бы адекватным ответом в данной ситуации. Тогда бы позиции президента и соответственно воюющей страны не ослабли и даже в краткосрочной перспективе усилились. Тогда на Украину будут смотреть не как на страну, где ржавчина коррупции разъедает тыл в войне с агрессорами, а на демократическую страну еще со слабыми, но все же действенными институциональными возможностями реагирования на ее проявления. Но действовать нужно решительно и очень быстро!

