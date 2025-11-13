Між кризою й шансом: як Україна може вийти з корупційного скандалу сильнішою

Поки в США ще не завершили вихід із "шатдауну", і саме ця тема – ключова, є шанс уникнути шквалу публікацій в американських медіа про український корупційний скандал, який фактично веде до кризи довіри, як мінімум

Фото: з відкритих джерел

"Прохання" президента України прем’єр-міністру України подати до ВРУ на звільнення міністрів-фігурантів – крок в правильному напрямі. Правда, вже є певне затягування. Ще тиждень чекати не варто. Потрібно зібрати Парламент для термінового рішення. Також варто негайно (вже сьогодні) опублікувати рішення президента України про виведення міністрів-фігурантів зі складу РНБО України, щоб не обговорювалася в інформаційному просторі дійсно "пікантна” потенційна ситуація, коли одні фігуранти будуть приймати рішення стосовно санкцій проти інших фігурантів цієї справи! Хоча санкції проти українських громадян – це така собі історія, з точки зору законності. Але справді дієвим кроком була політична воля президента України на очищення уряду (Government; в широкому розумінні – не лише Кабінету Міністрів). Краще, якщо сама пані прем’єр-міністр сама б це ініціювала, починаючи з себе. Уряд народної довіри був би адекватною відповіддю в цій ситуації. Тоді би позиції президента та, відповідно – воюючої країни не ослабли та, навіть, в короткостроковій перспективі – посилилися. Тоді на Україну будуть дивитися не як на країну, де іржа корупції роз’їдає тил у війні з агресорами, а на демократичну країну ще зі слабкими, але все ж таки дієвими інституційними можливостями реагування на її прояви. Але діяти треба рішуче й дуже швидко!

