12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
13 листопада 2025, 10:14

Між кризою й шансом: як Україна може вийти з корупційного скандалу сильнішою

13 листопада 2025, 10:14
Читайте также на русском языке
Поки в США ще не завершили вихід із "шатдауну", і саме ця тема – ключова, є шанс уникнути шквалу публікацій в американських медіа про український корупційний скандал, який фактично веде до кризи довіри, як мінімум
Поки в США ще не завершили вихід із "шатдауну", і саме ця тема – ключова, є шанс уникнути шквалу публікацій в американських медіа про український корупційний скандал, який фактично веде до кризи довіри, як мінімум
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

"Прохання" президента України прем’єр-міністру України подати до ВРУ на звільнення міністрів-фігурантів – крок в правильному напрямі. Правда, вже є певне затягування. Ще тиждень чекати не варто. Потрібно зібрати Парламент для термінового рішення.

Також варто негайно (вже сьогодні) опублікувати рішення президента України про виведення міністрів-фігурантів зі складу РНБО України, щоб не обговорювалася в інформаційному просторі дійсно "пікантна” потенційна ситуація, коли одні фігуранти будуть приймати рішення стосовно санкцій проти інших фігурантів цієї справи! Хоча санкції проти українських громадян – це така собі історія, з точки зору законності.

Але справді дієвим кроком була політична воля президента України на очищення уряду (Government; в широкому розумінні – не лише Кабінету Міністрів). Краще, якщо сама пані прем’єр-міністр сама б це ініціювала, починаючи з себе.

Уряд народної довіри був би адекватною відповіддю в цій ситуації. Тоді би позиції президента та, відповідно – воюючої країни не ослабли та, навіть, в короткостроковій перспективі – посилилися.

Тоді на Україну будуть дивитися не як на країну, де іржа корупції роз’їдає тил у війні з агресорами, а на демократичну країну ще зі слабкими, але все ж таки дієвими інституційними можливостями реагування на її прояви. Але діяти треба рішуче й дуже швидко!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна корупційна схема корупційний скандал корупція Мідас ЗМІ США
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни масово мінують Херсон із дронів
13 листопада 2025, 13:29
Як росіяни, які колись разом з українцями звільняли Європу від нацизму і фашизму – самі стали фашистами?
13 листопада 2025, 13:16
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада 2025, 13:15
Один з водіїв був напідпитку: у Львові в ДТП травмувалися три людини
13 листопада 2025, 13:05
На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
13 листопада 2025, 12:59
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
13 листопада 2025, 12:50
Прикривався інвалідністю для перетину блокпостів: на Дніпропетровщині затримали російського агента
13 листопада 2025, 12:45
ППО збила 102 цілі: зафіксовано про влучання на 10 локаціях
13 листопада 2025, 12:28
У Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення
13 листопада 2025, 12:25
У Києві засудили чоловіка, який у підземному переході зґвалтував 23-річну дівчину
13 листопада 2025, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »