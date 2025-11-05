Решения "сверху" без диалога: как власть сама провоцирует негатив
Вопрос в том, что вы не спрашиваете ни экспертов, ни гражданское общество, ни государственные и негосударственные аналитические центры, ни народных депутатов ДО решения. Сразу это решение "через колено" применяете, а затем, уже ПОСЛЕ, получаете обратную реакцию общества. Преимущественно отрицательную, даже там, где есть рациональные идеи.
Вас же мнение людей, даже специалистов, поначалу не интересует, от слова совсем.
Вы сами себе режиссеры и продюсеры. Да что там, отбросим немодную теперь скромность: вы – короли.
А вот после массовой негативной реакции вы можете сразу все это забыть, вроде бы и не было "гигавата Зеленского", или "миллиарда деревьев". Конечно, этого всего и не стало, а определенные (очевидно – частичные результаты) исчезают, как тени, на фоне недовольства людей, что им, фактически, наврали.
Все это не о той или иной (преимущественно популистской) инициативе.
Это – о полном недоверии, по крайней мере, части общества.
Это – о качестве государственного управления, которое объективно снижается в условиях отсутствия ротации кадров.
Это – об отказе от нормальных коммуникаций.
Это – о догматиках, самоуверенных и высокомерных.
Это – наконец, об эффекте Даннинга-Крюгера.
Если бы вы тот же "кэшбек", или даже "УЗ-3000" заранее проговорили бы публично с экспертными кругами и даже потенциальными критиками, сделали бы их соучастниками проектов – результат точно был другим.