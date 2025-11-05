Решения "сверху" без диалога: как власть сама провоцирует негатив

Вы так ничего не поняли! Вопрос не в том, экономически ли целесообразно делать именно так (УЗ-3000 или раздача тысячи). Каждый там может доказывать свое, с тем или иным успехом, хотя для меня лично – это левацкие методички, а не эффективная экономика и антикризисное государственное управление

Вы так ничего не поняли! Вопрос не в том, экономически ли целесообразно делать именно так (УЗ-3000 или раздача тысячи). Каждый там может доказывать свое, с тем или иным успехом, хотя для меня лично – это левацкие методички, а не эффективная экономика и антикризисное государственное управление

Фото: pixabay

Вопрос в том, что вы не спрашиваете ни экспертов, ни гражданское общество, ни государственные и негосударственные аналитические центры, ни народных депутатов ДО решения. Сразу это решение "через колено" применяете, а затем, уже ПОСЛЕ, получаете обратную реакцию общества. Преимущественно отрицательную, даже там, где есть рациональные идеи. Вас же мнение людей, даже специалистов, поначалу не интересует, от слова совсем. Вы сами себе режиссеры и продюсеры. Да что там, отбросим немодную теперь скромность: вы – короли. А вот после массовой негативной реакции вы можете сразу все это забыть, вроде бы и не было "гигавата Зеленского", или "миллиарда деревьев". Конечно, этого всего и не стало, а определенные (очевидно – частичные результаты) исчезают, как тени, на фоне недовольства людей, что им, фактически, наврали. Все это не о той или иной (преимущественно популистской) инициативе. Это – о полном недоверии, по крайней мере, части общества. Это – о качестве государственного управления, которое объективно снижается в условиях отсутствия ротации кадров. Это – об отказе от нормальных коммуникаций. Это – о догматиках, самоуверенных и высокомерных. Это – наконец, об эффекте Даннинга-Крюгера. Если бы вы тот же "кэшбек", или даже "УЗ-3000" заранее проговорили бы публично с экспертными кругами и даже потенциальными критиками, сделали бы их соучастниками проектов – результат точно был другим.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.