08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
05 листопада 2025, 10:13

Рішення "згори" без діалогу: як влада сама провокує негатив

05 листопада 2025, 10:13
Читайте также на русском языке
Ви так нічого й не зрозуміли! Питання не в тому, чи економічно доцільно робити саме так («УЗ-3000» чи роздача «тисячі»). Кожен там може своє доводити, з тим чи іншим успіхом, хоча для мене особисто – це лівацькі методички, а не ефективна економіка й антикризове державне управління
Ви так нічого й не зрозуміли! Питання не в тому, чи економічно доцільно робити саме так («УЗ-3000» чи роздача «тисячі»). Кожен там може своє доводити, з тим чи іншим успіхом, хоча для мене особисто – це лівацькі методички, а не ефективна економіка й антикризове державне управління
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Питання в тому, що ви не питаєте ані експертів, ані громадянське суспільство, ані державні та недержавні аналітичні центри, ані народних депутатів ДО рішення. Зразу це рішення "через коліно" застосовуєте, а потім, вже ПІСЛЯ, отримуєте зворотню реакцію суспільства. Переважно негативну, навіть там, де є раціональні ідеї.

Вас же думка людей, навіть фахівців, спочатку не цікавить, від слова зовсім.

Ви самі собі режисери й продюсери. Та що там вже, відкинимо немодну тепер скромність: ви – королі.

А от після масової негативної реакції ви можете зразу все це забути, начеб-то й не було "гігавату Зеленського", або "мільярду дерев". Звісно, цього всього й не стало, а певні (очевидно – часткові результати) зникають, як тіні, на тлі незадоволення людей, що їм, фактично, набрехали.

Все це не про ту чи іншу (переважно популістську) ініціативу.

Це – про повну недовіру, принаймні частини суспільства.

Це – про якість державного управління, яка обʼєктивно знижується в умовах відсутності ротації кадрів.

Це – про відмову від нормальних комунікацій.

Це – про догматиків, самовпевнених та зарозумілих.

Це – врешті решт про ефект Даннінга-Крюгера.

Якби ви той же "кешбек", чи навіть "УЗ - 3000" заздалегідь проговорили би публічно з експертними колами та, навіть, із потенційними критиками, зробили би їх співучасниками проектів – результат точно був іншим.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна підтримка економіка УЗ-3000 тисяча Зеленського
 
Підписуйтесь на RegioNews
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Посадовці Київської митниці брали за безперешкодне розмитнення автівок
05 листопада 2025, 11:45
На Харківщині судитимуть колишніх правоохоронців за держзраду та співпрацю з окупантами
05 листопада 2025, 11:26
У Києві чоловік перевозив "Шахед" на даху автомобіля
05 листопада 2025, 11:17
Через обстріли росіян частина Сум залишилася без світла
05 листопада 2025, 10:54
​​В Одесі пʼятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху
05 листопада 2025, 10:50
Росіяни атакували енергооб’єкти у трьох областях – Міненерго
05 листопада 2025, 10:38
Їм погрожували депортацією та навіть призовом: Україна повернула ще одну групу дітей з окупації
05 листопада 2025, 10:35
Жителі Харківщини можуть отримати збільшені мікрогранти на власний бізнес
05 листопада 2025, 10:24
Затримання агента ФСБ: працівник СТО наводив удари росіян по енергетичній інфраструктурі Києва
05 листопада 2025, 10:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »