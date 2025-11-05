Рішення "згори" без діалогу: як влада сама провокує негатив

Ви так нічого й не зрозуміли! Питання не в тому, чи економічно доцільно робити саме так («УЗ-3000» чи роздача «тисячі»). Кожен там може своє доводити, з тим чи іншим успіхом, хоча для мене особисто – це лівацькі методички, а не ефективна економіка й антикризове державне управління

Ви так нічого й не зрозуміли! Питання не в тому, чи економічно доцільно робити саме так («УЗ-3000» чи роздача «тисячі»). Кожен там може своє доводити, з тим чи іншим успіхом, хоча для мене особисто – це лівацькі методички, а не ефективна економіка й антикризове державне управління

Фото: pixabay

Питання в тому, що ви не питаєте ані експертів, ані громадянське суспільство, ані державні та недержавні аналітичні центри, ані народних депутатів ДО рішення. Зразу це рішення "через коліно" застосовуєте, а потім, вже ПІСЛЯ, отримуєте зворотню реакцію суспільства. Переважно негативну, навіть там, де є раціональні ідеї. Вас же думка людей, навіть фахівців, спочатку не цікавить, від слова зовсім. Ви самі собі режисери й продюсери. Та що там вже, відкинимо немодну тепер скромність: ви – королі. А от після масової негативної реакції ви можете зразу все це забути, начеб-то й не було "гігавату Зеленського", або "мільярду дерев". Звісно, цього всього й не стало, а певні (очевидно – часткові результати) зникають, як тіні, на тлі незадоволення людей, що їм, фактично, набрехали. Все це не про ту чи іншу (переважно популістську) ініціативу. Це – про повну недовіру, принаймні частини суспільства. Це – про якість державного управління, яка обʼєктивно знижується в умовах відсутності ротації кадрів. Це – про відмову від нормальних комунікацій. Це – про догматиків, самовпевнених та зарозумілих. Це – врешті решт про ефект Даннінга-Крюгера. Якби ви той же "кешбек", чи навіть "УЗ - 3000" заздалегідь проговорили би публічно з експертними колами та, навіть, із потенційними критиками, зробили би їх співучасниками проектів – результат точно був іншим.

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.