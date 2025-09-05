С легкой руки украинских политических комментаторов и медиа единую коалицию, создаваемую в поддержку Украины в новом формате (coalition of the willing), назвали по-разному в переводе на украинский язык, в трех вариантах: желающие, охотные, решительные

С легкой руки украинских политических комментаторов и медиа единую коалицию, создаваемую в поддержку Украины в новом формате (coalition of the willing), назвали по-разному в переводе на украинский язык, в трех вариантах: желающие, охотные, решительные

Фото: заседание "Коалиции желающих" в Париже, 4 сентября 2025 года/Офис президента

Парадоксально, но это даже ближе к истине, ведь три группы там четко прослеживаются уже сейчас.

Желающие – те, кто хочет помогать Украине, если основное бремя будут нести желающие. Охотные – те, кто понимает, что нужно помогать Украине максимально уже сейчас, потому что в противном случае – война придет к их границам. Решительные – те же охотные, но при условии участия в США.

На самом деле это отражает сложившуюся ситуацию: понимание, что нужно делать и неготовность и разногласия в решимости пойти на смелые, тяжелые, но безальтернативные шаги.

Не важно, как вы назовете коалицию. Главное, чтобы она была готова в рамках коллективной самообороны вступить немедленно в войну на стороне Украины против агрессора, а затем принудила его к миру.

То есть, без участия войск, включая воздушный, морской, наземный, компонент, обмен разведданными и полный экономический эмбарго и принуждение к капитуляции – все эти "гарантии безопасности" на самом деле не гарантии, а продолжение линии на помощь Украине, хотя и масштабируемую.

Конечно, это уже прогресс. Но в такой динамике перехода желания в решительность можно и не успеть выиграть и защитить себя, включившись максимально в противодействие агрессору уже сейчас, хотя потенциал для этого очевидно.