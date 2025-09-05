07:09  05 сентября
На Сумщине более 60 километров дорог закрыли антидроновыми сетками
07:58  05 сентября
Из-за хищения урожая на оккупированных территориях хлеб пекут из кормового зерна, – ЦНС
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
05 сентября 2025, 10:02

От желания к действию: как формируется новая коалиция союзников Украины

05 сентября 2025, 10:02
Читайте також українською мовою
С легкой руки украинских политических комментаторов и медиа единую коалицию, создаваемую в поддержку Украины в новом формате (coalition of the willing), назвали по-разному в переводе на украинский язык, в трех вариантах: желающие, охотные, решительные
С легкой руки украинских политических комментаторов и медиа единую коалицию, создаваемую в поддержку Украины в новом формате (coalition of the willing), назвали по-разному в переводе на украинский язык, в трех вариантах: желающие, охотные, решительные
Фото: заседание "Коалиции желающих" в Париже, 4 сентября 2025 года/Офис президента
Читайте також
українською мовою

Парадоксально, но это даже ближе к истине, ведь три группы там четко прослеживаются уже сейчас.

  1. Желающие – те, кто хочет помогать Украине, если основное бремя будут нести желающие.
  2. Охотные – те, кто понимает, что нужно помогать Украине максимально уже сейчас, потому что в противном случае – война придет к их границам.
  3. Решительные – те же охотные, но при условии участия в США.

На самом деле это отражает сложившуюся ситуацию: понимание, что нужно делать и неготовность и разногласия в решимости пойти на смелые, тяжелые, но безальтернативные шаги.

Не важно, как вы назовете коалицию. Главное, чтобы она была готова в рамках коллективной самообороны вступить немедленно в войну на стороне Украины против агрессора, а затем принудила его к миру.

То есть, без участия войск, включая воздушный, морской, наземный, компонент, обмен разведданными и полный экономический эмбарго и принуждение к капитуляции – все эти "гарантии безопасности" на самом деле не гарантии, а продолжение линии на помощь Украине, хотя и масштабируемую.

Конечно, это уже прогресс. Но в такой динамике перехода желания в решительность можно и не успеть выиграть и защитить себя, включившись максимально в противодействие агрессору уже сейчас, хотя потенциал для этого очевидно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война переговоры поддержка партнеры союзники коалиции решительных
 
Подписывайтесь на RegioNews
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине
05 сентября 2025, 10:55
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 10:43
На Буковине автомобиль съехал с дороги в кювет: пострадала женщина
05 сентября 2025, 10:40
Педагоги, депутаты, медики: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации
05 сентября 2025, 10:26
В Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, попавший по железной дороге
05 сентября 2025, 10:18
В Днепропетровской области будут судить жителя Киевщины за торговлю оружием
05 сентября 2025, 09:50
"Отмыли" 1,5 млрд грн из госбюджета: в Киеве задержали бывшего топ-чиновника ГФС
05 сентября 2025, 09:41
Российские дроны ударили по Харьковщине: трое погибших и пятеро раненых
05 сентября 2025, 09:23
РФ ночью выпустила по Украине 157 "шахедов" и 7 ракет: как отработала ПВО
05 сентября 2025, 09:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »