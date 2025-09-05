07:09  05 вересня
На Сумщині понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками
07:58  05 вересня
Через розкрадання врожаю на окупованих територіях хліб печуть із кормового зерна, – ЦНС
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
05 вересня 2025, 10:02

Від бажання до дії: як формується нова коаліція союзників України

05 вересня 2025, 10:02
Читайте также на русском языке
З легкої руки українських політичних коментаторів і медіа єдину коаліцію, що створюється на підтримку України в новому форматі (coalition of the willing), назвали по-різному в перекладі українською мовою, аж у трьох варіантах: бажаючі, охочі, рішучі
З легкої руки українських політичних коментаторів і медіа єдину коаліцію, що створюється на підтримку України в новому форматі (coalition of the willing), назвали по-різному в перекладі українською мовою, аж у трьох варіантах: бажаючі, охочі, рішучі
Фото: засідання "Коаліції охочих" у Парижі, 4 вересня 2025 року/Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Парадоксально, але це навіть ближче до істини, адже три групи там чітко прослідковуються вже зараз.

  1. Бажаючі – ті, хто хоче допомагати Україні, якщо основний тягар будуть нести охочі.
  2. Охочі – ті, хто розуміє, що треба допомагати Україні максимально вже зараз, бо в іншому випадку – війна прийде до їх кордонів.
  3. Рішучі – ті ж охочі, але при умові участі США.

Насправді, це відображає ситуацію, що склалася: розуміння, що треба робити і неготовність та розбіжності у рішучості піти на сміливі, важкі, але безальтернативні кроки.

Не иважливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова в рамках колективної самооборони вступити негайно у війну на боці України проти агресора, а потім – примусила його до миру.

Тобто, без участі військ, включно з повітряним, морським, наземним, компонентом, обміну розвідданими та повного економічного ембарго й примусу до капітуляції – всі ці "гарантії безпеки" насправді не гарантії, а продовження лінії на допомогу Україні, хоча й масштабовану.

Звісно – це вже прогрес. Але в такій динаміці переходу бажання в рішучість можна й не встигнути виграти й захистити себе, включившись максимально в протидію агресору вже зараз, хоча потенціал для цього очевидно є.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна перемовини підтримка партнери союзники коаліція рішучих
 
Підписуйтесь на RegioNews
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 10:43
На Буковині автівка з'їхала з дороги в кювет: постраждала жінка
05 вересня 2025, 10:40
Освітяни, депутати, медики: СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації
05 вересня 2025, 10:26
На Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, який поцілив у залізницю
05 вересня 2025, 10:18
На Дніпропетровщині судитимуть жителя Київщини за торгівлю зброєю
05 вересня 2025, 09:50
"Відмили" 1,5 млрд грн з держбюджету: у Києві затримали колишнього топпосадовця ДФС
05 вересня 2025, 09:41
Російські дрони вдарили по Харківщині: троє загиблих і пʼятеро поранених
05 вересня 2025, 09:23
РФ вночі випустила по Україні 157 "шахедів" та 7 ракет: як відпрацювала ППО
05 вересня 2025, 09:10
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »