08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
18 августа 2025, 09:48

Вашингтонские переговоры: между гарантиями безопасности и новым Будапештом

18 августа 2025, 09:48
А международные конвенции, базовые международные договоры, резолюции ООН по агрессии, даже Конституцию России никто из участников планируемой встречи в Вашингтоне не хочет освежить в памяти?!
А международные конвенции, базовые международные договоры, резолюции ООН по агрессии, даже Конституцию России никто из участников планируемой встречи в Вашингтоне не хочет освежить в памяти?!
Фото: foreignukraines
Европейцы теперь хотят получить какие-то эфемерные гарантии ненападения на них от Путина...

Американцы реально считают, что принцип гарантирования или посредничества в заключении соглашений, содержащих нарушение международного права, не прилетит когда-нибудь к ним бумерангом.

Украинцы почему-то надеются, что гарантии безопасности аналогичны статье 5 Вашингтонского договора – это не очередная морковка, укусить которую так и не удастся. Если "аналогичные", то почему тогда не членство в НАТО, хоть сейчас и без временно оккупированных территорий?

Если так все пойдет, то не надо удивляться, что на нас будут давить, чтобы следующая (трехсторонняя, как планируется) встреча прошла в Будапеште. Получим какой-то one-way Будапештский меморандум – 2 с теми же последствиями... Этого нельзя допустить!

Украина США переговоры гарантии безопасности завершение войны
 
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище
18 августа 2025, 11:25
В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15
В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов
18 августа 2025, 10:38
Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24
Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17
На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
