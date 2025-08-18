Вашингтонские переговоры: между гарантиями безопасности и новым Будапештом

А международные конвенции, базовые международные договоры, резолюции ООН по агрессии, даже Конституцию России никто из участников планируемой встречи в Вашингтоне не хочет освежить в памяти?!

Фото: foreignukraines

Европейцы теперь хотят получить какие-то эфемерные гарантии ненападения на них от Путина... Американцы реально считают, что принцип гарантирования или посредничества в заключении соглашений, содержащих нарушение международного права, не прилетит когда-нибудь к ним бумерангом. Украинцы почему-то надеются, что гарантии безопасности аналогичны статье 5 Вашингтонского договора – это не очередная морковка, укусить которую так и не удастся. Если "аналогичные", то почему тогда не членство в НАТО, хоть сейчас и без временно оккупированных территорий? Если так все пойдет, то не надо удивляться, что на нас будут давить, чтобы следующая (трехсторонняя, как планируется) встреча прошла в Будапеште. Получим какой-то one-way Будапештский меморандум – 2 с теми же последствиями... Этого нельзя допустить!

