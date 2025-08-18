Вашингтонські переговори: між гарантіями безпеки та новим Будапештом
Європейці тепер хочуть отримати якісь ефемерні гарантії ненападу на них від Путіна...
Американці реально вважають, що принцип гарантування чи посередництва в укладанні угод, які містять порушення міжнародного права, не прилетить колись до них бумерангом...
Українці чомусь сподіваються, що гарантії безпеки аналогічні статті 5 Вашингтонського договору – це не чергова морквина, вкусити яку так і не вдасться. Якщо "аналогічні", то чому тоді не членство в НАТО, хоч зараз і без тимчасово окупованих територій?!
Якщо так все піде, то не треба дивуватися, що на нас будуть тиснути, щоб наступна (тристороння, як планується) зустріч пройшла в Будапешті. Отримаємо якийсь one-way Будапештський меморандум – 2 із тими ж самими наслідками... Цього не можна допустити!