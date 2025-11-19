Турецкие переговоры без России. Парламент без большинства и меньшинства

Таким растерянным в последний раз парламент был в 2014 году

Фото: kievcity.gov.ua

1. По состоянию на сегодня оппозиция имеет по разным оценкам от 150 до 170 голосов (половина – это бывшие Слуги). В ближайшие дни станет понятно куда качнутся весы. Но парламент сейчас ключевая точка напряжения. Новая коалиция имеет все шансы быть создана с соответствующим изменением спикера и правительства.

2. Офис практически все поставил на Стамбул. Но существует минимальная вероятность того, что переговоры в Стамбуле будут продуктивными. Россиян там не будет. Максимум, что мы можем получить – разговор с Виткофом. Анкара будет играть проамериканскую игру. Результативность этих переговоров является ключевой точкой для понимания того, как дальше будут развиваться события.

3. Все, что можно услышать из-за океана, говорит нам о желании блицкрига. Примирительные сигналы, которые мы услышали от европейцев в конце прошлой недели, явно не были поддержаны в Вашингтоне.

4. Кроме войны, главная проблема сегодня – угроза широкомасштабной итальянской забастовки бюрократии. Управляемость является базовой проблемой в ближайшие недели.

5. Главный вопрос, на который нет ответа – кто и как будет давить на Путина соглашаться на мир.