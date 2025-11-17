Как дело Эпштейна может повлиять на Украину: Трампу нужна громкая победа

Сексуальный скандал в США очевидно будет затяжным и громким. У Трампа и республиканцев есть только одна линия защиты: перебить тему другим скандалом или победой

Фото: из открытых источников

Если говорить о международной политике, то какой может быть победа? Изменение режима в Венесуэле. Завершение войны в Украине. Пока других проявленных веских конфликтов, которые могли бы ломать скандал Эпштейна нет (подчеркну – здесь я не рассматриваю внутриамериканскую тематику). Хотя жизнь может что-то принести. В этом контексте наш Миндич-гейт и его возможное продление по теме вооружений начинает играть другими красками. Я с первого дня писал о том, что эта история может стать частью принуждения Украины к переговорам. Сейчас это становится еще реалистичнее. Но также мы должны понимать, что для этой игры нужно заставить Путина садиться за стол переговоров. А без Китая это невозможно. Итак, должны особенно тщательно следить за тем, как продвигаются переговоры Трамп-Си. Особенно учитывая, что пока во взвешенном состоянии находится решение вопроса замороженных активов РФ и финансирование Украины в 2026 году.

