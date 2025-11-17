Як справа Епштейна може вплинути на Україну: Трампу потрібна гучна перемога

Сексуальний скандал в США явно буде затяжним і гучним. У Трампа та республіканців є тільки одна лінія захисту: перебити тему іншим скандалом або перемогою

Фото: з відкритих джерел

Якщо говорити про міжнародну політику, то якою може бути ця перемога? Зміна режиму в Венесуелі. Завершення війни в Україні. Поки інших проявлених вагомих конфліктів, які могли б ламати скандал Епштейна нема (наголошу – тут я не розглядаю внутрішньоамериканську тематику). Хоча життя може щось принести. В цьому контексті наш Міндіч-гейт і його можливе продовження по темі озброєнь починає грати іншими фарбами. Я з першого дня писав про те, що ця історія може стати частиною примушування України до переговорів. Зараз це стає ще більш реалістично. Але також, ми маємо розуміти, що для цієї гри потрібно змусити Путіна сідати за стіл переговорів. А без Китаю це неможливо. Отож, маємо особливо ретельно дивитися за тим, як просуваються переговори Трамп-Сі. Особливо зважаючи на те, що поки в підвішеному стані знаходиться вирішення питання заморожених активів РФ і фінансування України в 2026 році.

