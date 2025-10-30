Зачем Путин лжет об окружении в Купянске и Покровске

Прежде всего, это полное повторение истории с десятком тысяч окруженных в Курской области. Тогда Трамп поверил. Но сейчас этого точно не будет

Иллюстративное фото: Armyinform

1. Буревестники, посейдоны, окружение в Купянске и другие подобные вещи – это театр для двух актеров: Трампа и Си, которые в четверг будут обсуждать Россию без России. 2. Наибольший страх Путина – это непонятная позиция Си, который теоретически при определенных обстоятельствах может в определенный момент согласиться на мир по линии фронта. 3. Пока вообще непонятно, как все эти ярсы и мифические окружения могут помочь Си отказать Трампу в обсуждении этого вопроса. Единственное логическое объяснение – если не делать (придумывать) ничего, то вероятность того, что Китай согласится на предложение США больше, чем сейчас, когда Путин демонстрирует свое псевдо безумие. 4. Учитывая все это, мы можем точно сказать: Путин демонстрирует невероятную внешнюю слабость. Которая обязательно будет компенсироваться внутренней закруткой гаек. 5. При этом всем мы не можем исключать, что Путин действительно верит в мифические окружения. И это не только игра на публику, но искреннее убеждение. Мы же видели полгода назад, когда он искренне верил, что к осени фронт посыплется. Другими словами, существует высокая вероятность, что он окончательно теряет связь с реальностью. Если это правда, то до русских элит это дойдет с лагом в 3-6 месяцев.

