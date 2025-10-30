09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
01:30  30 октября
Певица FIINKA рассказала, почему ее муж не мобилизовался в ВСУ
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
30 октября 2025, 07:53

Зачем Путин лжет об окружении в Купянске и Покровске

30 октября 2025, 07:53
Читайте також українською мовою
Прежде всего, это полное повторение истории с десятком тысяч окруженных в Курской области. Тогда Трамп поверил. Но сейчас этого точно не будет
Прежде всего, это полное повторение истории с десятком тысяч окруженных в Курской области. Тогда Трамп поверил. Но сейчас этого точно не будет
Иллюстративное фото: Armyinform
Читайте також
українською мовою

1. Буревестники, посейдоны, окружение в Купянске и другие подобные вещи – это театр для двух актеров: Трампа и Си, которые в четверг будут обсуждать Россию без России.

2. Наибольший страх Путина – это непонятная позиция Си, который теоретически при определенных обстоятельствах может в определенный момент согласиться на мир по линии фронта.

3. Пока вообще непонятно, как все эти ярсы и мифические окружения могут помочь Си отказать Трампу в обсуждении этого вопроса. Единственное логическое объяснение – если не делать (придумывать) ничего, то вероятность того, что Китай согласится на предложение США больше, чем сейчас, когда Путин демонстрирует свое псевдо безумие.

4. Учитывая все это, мы можем точно сказать: Путин демонстрирует невероятную внешнюю слабость. Которая обязательно будет компенсироваться внутренней закруткой гаек.

5. При этом всем мы не можем исключать, что Путин действительно верит в мифические окружения. И это не только игра на публику, но искреннее убеждение. Мы же видели полгода назад, когда он искренне верил, что к осени фронт посыплется. Другими словами, существует высокая вероятность, что он окончательно теряет связь с реальностью. Если это правда, то до русских элит это дойдет с лагом в 3-6 месяцев.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Китай Дональд Трамп Украина война переговоры Покровск Купянск Путин
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Харькове осудили женщину, которая "сливала" россиянам места дислокации Сил обороны
30 октября 2025, 10:00
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
30 октября 2025, 09:40
Толпа в Одессе перевернула микроавтобус ТЦК – местные СМИ
30 октября 2025, 09:38
Защищала мужчину: в Киевской области женщина ударила работника полиции палкой по голове
30 октября 2025, 09:30
Удары россиян по Сумщине: в полиции рассказали о последствиях обстрелов
30 октября 2025, 09:17
Трамп раскрыл детали переговоров с Китаем: что сказал о войне в Украине
30 октября 2025, 09:06
Массированный обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло
30 октября 2025, 08:46
Супруги из Житомирщины попались на наркоторговле: им грозит до 12 лет
30 октября 2025, 08:30
Массированный удар России по Украине: в Польше взлетали истребители
30 октября 2025, 08:23
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 08:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »