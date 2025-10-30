Навіщо Путін бреше про оточення в Куп'янську і Покровську

Перш за все це повне повторення історії з десятком тисяч оточених в Курській області. Тоді Трамп повірив. Але зараз цього точно не буде

Ілюстративне фото: Armyinform

1. Буревісники, посейдони, оточення в Купʼянську та інші подібні речі – це театр для двох акторів: для Трампа і Сі, які в четвер обговорюватимуть Росію без Росії. 2. Найбільший страх Путіна – це незрозуміла позиція Сі, який теоретично, за певних обставин може в певний момент погодитися на мир по лінії фронту. 3. Поки взагалі не зрозуміло, як всі ці ярси і міфічні оточення можуть допомогти Сі відмовити Трампу в обговоренні цього питання. Єдине логічне пояснення – якщо не робити (вигадувати) нічого, то вірогідність того, що Китай погодиться на пропозицію США більша ніж зараз, коли Путін демонструє своє псевдо божевілля. 4. З огляду на все це ми можемо точно сказати: Путін демонструє неймовірну зовнішню слабкість. Яка обовʼязково буде компенсуватися внутрішнім закручуванням гайок. 5. При цьому всьому, ми не можемо виключати, що Путін справді вірить в міфічні оточення. І це не лише гра на публіку, а щире переконання. Ми ж бачили півроку тому, як він щиро вірив, що до осені фронт посиплеться. Іншими словами існує висока вірогідність, що він остаточно втрачає звʼязок з реальністю. Якщо це правда, то до російських еліт це дійде з лагом в 3-6 місяців.

