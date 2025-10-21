01:55  21 октября
Для певицы Натальи Могилевской вызвали скорую: на артистку на съемках упал рояль
18:59  20 октября
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
21 октября 2025, 07:51

Россияне начали срывать Будапешт под лозунгом "Нас обманули"

21 октября 2025, 07:51
Читайте також українською мовою
После двухдневной паузы официальная Москва начала отвергать предложения Трампа об остановке войны по линии фронта
После двухдневной паузы официальная Москва начала отвергать предложения Трампа об остановке войны по линии фронта
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник одновременно выступили Песков, заявивший, что позиция РФ неизменна и заместитель Лаврова Рябков, заявивший, что: "России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет".

В переводе на человеческий язык он сказал: в Анкоридже мы договорились, что Трамп давит на Украину, чтобы та вышла из Донбасса. И на это согласился Путин. А сейчас происходит то, что Путин называет "нас обманули".

Похоже, что это рамка переговорной и коммуникационной стратегии РФ перед Будапештом, если он состоится. Отдельно стоит обратить внимание на то, что в переговорах с Трампом это довольно странная стратегия, поскольку она базируется на тезисе, что Трамп "кидалово" и диссонирует с предыдущей стратегией "не поссориться с Трампом любой ценой".

Поэтому наверняка следует ждать каких-то долгих изнурительных переговоров, где Лавров, как дятел, будет говорить Рубио о том, что в детской поговорке звучало "Первое слово дороже второго". Рубио, к сожалению, не знает, что "первое слово села корова".

Но если серьезно, пока выглядит так, что россияне будут стараться аккуратно спрыгнуть с темы Украины. Именно поэтому Песков достал, как черт из табакерки, тему Ирана, которая будто бы еще не исчерпана. Наверное, сейчас начнут вытягиваться и другие карты.

Сорвать встречу в Будапеште Путин боится. Подписываться под линией фронта как границей – не хочет. Поэтому будет предлагать какие-нибудь квази решения о ядерном оружии или что-то подобное.

Что на это скажут в Вашингтоне, пока сказать сложно. Из плюсов – Будапешт готовит Рубио, а не Виткоф. Поехать в Будапешт без какого-либо результата Трампу не нужно. Нажать на Украину, чтобы мы вышли из Донбасса, Трамп не может и не захочет.

Качели начинают свое движение. Ну, а нам крайне важно добиться того, чтобы американская сторона консультировалась с нами по ходу этих переговоров с россиянами. Пока, как я понимаю, таких четких договоренностей (о консультациях) нет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина США война Кремль переговоры Будапешт
 
Подписывайтесь на RegioNews
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
21 октября 2025, 08:22
Чернигов остался без воды после атаки российских дронов
21 октября 2025, 07:35
На Запорожском направлении фиксируют продвижение окупантов – DeepState
21 октября 2025, 07:19
Российские КАБы атаковали Харьков: под удар попали два района
21 октября 2025, 07:06
Для певицы Натальи Могилевской вызвали скорую: на артистку на съемках упал рояль
21 октября 2025, 01:55
"Просто взял и бросил трубку": певица Ирина Федишин рассказала, чем кончился ее конфликт с MELOVIN
21 октября 2025, 01:30
Оля Полякова хочет изменить правила Нацотбора на Евровидение: проюсер Игорь Кондратюк прокомментировал требование артистки
21 октября 2025, 00:55
Актриса Анна Саливанчук рассказала, общается ли ее бывший муж с детьми и платит ли алименты
21 октября 2025, 00:30
В Украине прогнозируют удорожание молочных продуктов: на сколько вырастут цены
20 октября 2025, 23:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »