Россияне начали срывать Будапешт под лозунгом "Нас обманули"

После двухдневной паузы официальная Москва начала отвергать предложения Трампа об остановке войны по линии фронта

Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник одновременно выступили Песков, заявивший, что позиция РФ неизменна и заместитель Лаврова Рябков, заявивший, что: "России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет".

В переводе на человеческий язык он сказал: в Анкоридже мы договорились, что Трамп давит на Украину, чтобы та вышла из Донбасса. И на это согласился Путин. А сейчас происходит то, что Путин называет "нас обманули".

Похоже, что это рамка переговорной и коммуникационной стратегии РФ перед Будапештом, если он состоится. Отдельно стоит обратить внимание на то, что в переговорах с Трампом это довольно странная стратегия, поскольку она базируется на тезисе, что Трамп "кидалово" и диссонирует с предыдущей стратегией "не поссориться с Трампом любой ценой".

Поэтому наверняка следует ждать каких-то долгих изнурительных переговоров, где Лавров, как дятел, будет говорить Рубио о том, что в детской поговорке звучало "Первое слово дороже второго". Рубио, к сожалению, не знает, что "первое слово села корова".

Но если серьезно, пока выглядит так, что россияне будут стараться аккуратно спрыгнуть с темы Украины. Именно поэтому Песков достал, как черт из табакерки, тему Ирана, которая будто бы еще не исчерпана. Наверное, сейчас начнут вытягиваться и другие карты.

Сорвать встречу в Будапеште Путин боится. Подписываться под линией фронта как границей – не хочет. Поэтому будет предлагать какие-нибудь квази решения о ядерном оружии или что-то подобное.

Что на это скажут в Вашингтоне, пока сказать сложно. Из плюсов – Будапешт готовит Рубио, а не Виткоф. Поехать в Будапешт без какого-либо результата Трампу не нужно. Нажать на Украину, чтобы мы вышли из Донбасса, Трамп не может и не захочет.

Качели начинают свое движение. Ну, а нам крайне важно добиться того, чтобы американская сторона консультировалась с нами по ходу этих переговоров с россиянами. Пока, как я понимаю, таких четких договоренностей (о консультациях) нет.