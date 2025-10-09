13:50  09 октября
Россияне атаковали поезд с людьми в Черниговской области
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
09 октября 2025, 13:22

Нобель как маркер влияния: что означает премия для стратегии Трампа

09 октября 2025, 13:22
Читайте також українською мовою
Трамп не получит Нобелевскую премию-2025. Что это изменит в его поведении и нашей войне?
Трамп не получит Нобелевскую премию-2025. Что это изменит в его поведении и нашей войне?
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вчера (8 октября, – прим.ред.) целый ряд очень уважаемых экспертов поддержали открытое письмо Валерия Чалого о том, чтобы в этом году нобелевка из мира не вручалась никому.

Я не буду здесь вдаваться в размышления интересует ли кого-то мнение наших экспертов, хотя могу сказать, что действительно существует небольшая вероятность, что премия в этом году будет пропущена. Но это вызовет серьезные имиджевые риски для комитета.

1. Нобелевский комитет понимает, что, пропустив премию, он очень серьезно потеряет репутационно. Почему премию в тот или иной период получали Арафат или Киссинджер объяснить всегда можно. А вот не дать никому премию мира, в котором продолжаются войны – невозможно. Не дать премию означает сказать вслух: "Мы испугались Трампа". Я не уверен, что Нобелевский комитет в Осло готов к этому.

2. В основе возможно даже навязчивого желания Трампа получить премию лежит не только гордыня и самовлюбленность, как это оценивает большинство экспертов.

Основой является нелюбовь к Обаме, который, кроме всего прочего, с точки зрения Трампа, получил премию ни за что ни о чем. Нобелевка нужна Трампу для внутреннего пользования, возможно гораздо больше чем для внешнего. Обама – не просто альтер-эго Трампа (в психоаналитическом смысле). Обама – олицетворение всего того, против чего борется Трамп. Обама – это базовый персонаж культуры извинений, против которой повел крестовый поход Трамп и, во многом, сломал эту самую культуру извинений.

3. Для Трампа Нобелевский комитет мира – это, похоже, часть этой культуры извинений. И он будет его противником (в той или иной степени) даже после вручения премии. В конце концов мы видим что-то подобное на ряде других примеров.

4. Вероятность получения премии Трампом в этом году – относительно невелика. Но получение или не получение премии никак не повлияет на политику Трампа по отношению к Европе. В предыдущем посте я уже писал: Трамп принял решение отложить предложения РФ по арктическому шельфу и редкоземельным металлам на потом. Сейчас он сосредоточен на нефтегазовой блокаде доступа России к премиальному рынку Европы. И, похоже, эта стратегия сработает в следующем году. И эта цель – явно превышает медаль, полученную в Осло.

5. Вторая его цель – частичное ограничение России на мировых рынках. Думаю, россияне в течение года потеряют еще до 20% нефтяных доходов (прежде всего, благодаря потере более маржинальных рынков переработанной нефти). И главная причина здесь будет в работе наших дронов.

Нобелевская премия для Трампа – это вишенка на торте, а не первопричина тех или иных решений. Главное, чтобы сейчас государство на своем уровне не подхватило идею переговоров с нобелевским комитетом. Потому что здесь никакой win-win истории не существует.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Дональд Трамп Нобелевская премия
 
Подписывайтесь на RegioNews
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Россияне атаковали поезд с людьми в Черниговской области
09 октября 2025, 13:50
Иповенция под Запорожьем: необычный метод реабилитации для военных
09 октября 2025, 13:44
Семь дней поисков: на Полтавщине нашли тело отца утонувшей семьи
09 октября 2025, 13:39
Находившиеся в плену военные будут получать 50 000 грн ежемесячно
09 октября 2025, 13:24
"Утеплился" сигаретами: волынянин пытался вывезти в Польшу 200 пачек под одеждой
09 октября 2025, 13:07
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
09 октября 2025, 13:01
Во время спуска с Говерлы заблудились украинка и американец: их нашли спасатели
09 октября 2025, 12:45
Предприятиям разрешили бронировать людей, у которых неправильно оформлены учетные документы
09 октября 2025, 12:35
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 12:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »