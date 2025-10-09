13:57  09 жовтня
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
09 жовтня 2025, 13:22

Нобель як маркер впливу: що означає премія для стратегії Трампа

09 жовтня 2025, 13:22
Читайте также на русском языке
Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що це змінить в його поведінці і в нашій війні?
Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що це змінить в його поведінці і в нашій війні?
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вчора (8 жовтня, – прим.ред.) цілий ряд дуже поважних експертів підтримали відкритий лист Валерія Чалого про те, щоб цього року нобелівка з миру не вручалася нікому.

Я не буду тут вдаватися в роздуми чи когось цікавить думка наших експертів, хоча можу сказати, що справді існує невелика вірогідність, що премія цього року буде пропущена. Але це викличе дуже серйозні іміджеві ризики для комітету.

1. Нобелівський комітет розуміє, що пропустивши премію, він дуже серйозно втратить репутаційно. Чому премію в той чи інший період отримували Арафат чи Кіссінджер пояснити завжди було можна. А от не дати нікому премію миру, в якому продовжуються війни – неможливо. Не дати премію означає сказати вголос: "Ми злякалися Трампа". Я не впевнений, що Нобелівський комітет в Осло готовий до цього.

2. В основі, можливо навіть навʼязливого, бажання Трампа отримати премію, лежить не лише гординя і самозакоханість, як це оцінює більшість експертів.

Основою є нелюбов до Обами, який, крім всього іншого, з точки зору Трампа, отримав премію ні за що ні про що. Нобелівка потрібна Трампу для внутрішнього користування, можливо, набагато більше ніж для зовнішнього. Обама – не просто альтер-его Трампа (в психоаналітичному значенні). Обама – уособлення всього того, проти чого бореться Трамп. Обама – це базовий персонаж культури вибачень, проти якої повів хрестовий похід Трамп і, багато в чому, зламав цю саму культуру вибачень.

3. Для Трампа Нобелівський комітет миру – це, схоже, частина цієї самої культури вибачень. І він буде його ворогом (в тій чи іншій мірі) навіть після вручення премії. Зрештою, ми щось подібне бачимо на ряді інших прикладів.

4. Вірогідність отримання премії Трампом цього року – відносно невелика. Але отримання чи не отримання премії ніяк не вплине на політику Трампа щодо Європи. В попередньому дописі я вже писав: Трамп прийняв рішення відкласти пропозиції РФ щодо арктичного шельфу та рідкісноземельних металів на потім. Зараз він зосереджений на нафтогазовій блокаді доступу Росії до преміального ринку Європи. І, схоже, ця стратегія спрацює протягом наступного року. І ця ціль – явно перевищує медаль, отриману в Осло.

5. Друга його ціль часткове обмеження Росії на світових ринках. Думаю, росіяни протягом року втратять ще до 20% нафтових прибутків (перш за все, завдяки, втраті більш маржинальних ринків переробленої нафти). І головна причина тут буде в роботі наших дронів.

Нобелівська премія для Трампа – це вишенька на торті, а не першопричина тих чи інших рішень. Головне, щоб зараз держава на своєму рівні не підхопила ідею переговорів з нобелівським комітетом. Бо тут жодної win-win історії не існує.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Дональд Трамп Нобелівська премія
 
Підписуйтесь на RegioNews
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
09 жовтня 2025, 13:57
Росіяни атакували потяг у Чернігівській області
09 жовтня 2025, 13:50
Іповенція під Запоріжжям: незвичайний метод реабілітації для військових
09 жовтня 2025, 13:44
Сім днів пошуків: на Полтавщині знайшли тіло батька родини, що потонула
09 жовтня 2025, 13:39
Військові, які перебували у полоні, отримуватимуть 50 000 грн щомісяця
09 жовтня 2025, 13:24
"Утеплився" сигаретами: волинянин намагався вивезти до Польщі 200 пачок під одягом
09 жовтня 2025, 13:07
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
09 жовтня 2025, 13:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »