Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
12 сентября 2025, 09:40

Реконструкция возможных договоренностей: что мог привезти Путин с Аляски

12 сентября 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Шахеды в Польше и потепление с Беларусью. Попытка реконструкции визита Путина в Аляску
Шахеды в Польше и потепление с Беларусью. Попытка реконструкции визита Путина в Аляску
Фото: пресс-служба Белого дома
То, что я напишу ниже – это не аналитика в чистом виде, а попытка (пост)реконструкции событий по горячим следам. Поэтому – это прежде всего гипотеза, которую ещё нужно доказывать эмпирически.

1. Очень похоже, что на Аляске Путин договорился с Трампом о том, что последний дожимает Украину по сдаче всего Донбасса в обмен на экономические соглашения с РФ, которые предусматривают, как минимум начало американской добычи редкоземельных металлов в Арктике, а как максимум – давление на ЕС по снятию санкций с части товаров.

2. На этом этапе Путину важнее политические договорённости, чем экономические (ему не обязательно полное снятие санкций по нефти и газу, если он вернётся политически в большую политику). Поэтому эта сделка для него выгодна.

3. Всё пошло не по плану прежде всего из-за позиции американской прессы, которая жёстко выступила против такого развития событий, и Трамп решил откатиться назад. Но мы не можем исключать, что либо Путин получил гарантии от кого-то из окружения Трампа, что в целом сделка ему интересна всё равно, но немного переносится, либо же Путин сейчас блефует, регулярно апеллируя к этой сделке. Это абсолютно в стиле Путина, ведь позволяет ему в любой момент занять позицию обиженного и в очередной раз заявить своё сакраментальное "Нас обманули". Хотя для него приоритет – сделка с Трампом.

4. Похоже, что в Китае Путин пересказал разговор с Трампом и, возможно, сказал о том, что команда Трампа обещает выполнить требования. В результате получил гарантии, что Китай не изменит правила торговли и, вполне вероятно, будет готов выкупать часть нефти, которая шла в Индию. При этом Путин так и не предложил Китаю чего-то более конкретного по Северному морскому пути и по добыче в Арктике (при этом, экзотические предложения по созданию СП с участием компаний США-КНР-РФ устраивают Китай, так как являются нереалистичными и не позволяют пока американцам входить в разработку арктических редкоземов).

5. По мнению Путина, сейчас и США, и КНР заинтересованы в развале ЕС как монолитной политической и экономической структуры (это входит в интересы РФ также). Поэтому Путин считает, что лёгкие провокации по типу шахедов на Польшу не станут проблемой.

6. Потепление отношений США – Беларусь – это, похоже, часть big deal с Россией и, возможно, попытка размыть монопольное влияние Китая на своих сателлитов. Снятие санкций с Белавиа – это всего лишь символический жест с определённым намёком россиянам. Дело в том, что для россиян крайне важно снятие санкций с их авиации, а санкции снимают не с них, а с Минска. Но повторюсь – это пока символические вещи. Похоже, что в США есть идея попробовать кнутом и пряником размыть влияние Китая в тех странах, которые входят в орбиту Поднебесной, но представляют интересы для США. А в случае с Беларусью это также попытка влезть со своей игрой в ситуацию, когда Лукашенко одновременно слуга двух хозяев – Пекина и Москвы.

7. На сегодня, к сожалению, можем констатировать, что Вашингтон не отказывается от идеи экономического соглашения с РФ, прежде всего по участию в северном морском пути и добыче редкоземельных металлов. И этот момент будет определяющим для дальнейших действий США. Иными словами, в политике США ничего не изменится. Ни в худшую, ни в лучшую для нас сторону.

Дональд Трамп Россия США Беларусь Польша визит Путин Аляска договоренности
 
