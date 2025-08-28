00:30  28 августа
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
23:40  27 августа
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
22:45  27 августа
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
28 августа 2025, 08:12

В Украины наконец-то есть посол в США: почему это важно

28 августа 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
Украина наконец-то назначила Ольгу Стефанишину послом в Штатах. Почему, наконец? Ибо пауза неприлично долго затянулась
Украина наконец-то назначила Ольгу Стефанишину послом в Штатах. Почему, наконец? Ибо пауза неприлично долго затянулась
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По независимым от Оксаны Маркаровой причинам произошло то, что произошло и полгода назад наш посол попала в предвыборный конфликт между республиканцами и демократами.

Два месяца назад Украина официальная предложила трех кандидатов в посла в США, время шло, а решения не было. То, что мы получили нового посла – это безусловно плюс, потому что нам крайне необходимо иметь человека в Вашингтоне, который должен возглавить постоянный диалог с теми, кто влияет на принятие решений. Ключевое слово – "постоянный", потому что в последнее время наша дипломатия в США была похожа на кавалерийские наскоки: возникла проблема – немедленно высылаем десант, решили – снова ждем.

Какие главные проблемы будут у Ольги Стефанишиной?

Прежде всего внутренние. В ближайшие дни мы увидим ряд публикаций по разряду "Фейсбук судов".

Вторая проблема – какой уровень самостоятельности получил новый посол. Это основа того, насколько эффективной будет Стефанишина. А то, что она может быть эффективна, она это уже показывала. В конце концов она работала более 13 лет в сфере международного права и непосредственно на высших государственных должностях по сотрудничеству с ЕС. И за это время получил ряд важных контактов, которые в том числе сработают и в США.

И, наконец, третья, пока теоретическая проблема – мы, похоже, входим в период определенных пертурбаций в МИД (визит Кислицы, а не Сибиги в Вашингтон это наглядно). Очень важно, чтобы эти кулуарные игры не вышли за пределы кабинетов Банковой и Михайловской.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США посол должность Стефанишина Ольга Витальевна Вашингтон МИД
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
8 погибших в результате удара по Киеву – Зеленский призывает мир реагировать
28 августа 2025, 08:25
Комбинированная атака на Киев: уже четверо погибших, среди них – двое детей
28 августа 2025, 07:46
Удар по Киеву: повреждена территория Троицкого-Ионинского монастыря
28 августа 2025, 07:39
Киевская область под ударом: есть раненый, повреждены дома
28 августа 2025, 07:10
Ночная атака на Киев: погибшие, десятки раненых и масштабные разрушения
28 августа 2025, 06:51
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
28 августа 2025, 00:30
"Делаем все сами, не дожидаясь выплат": Тарас Тополя рассказал о ремонте в квартире, поврежденной после обстрела
27 августа 2025, 23:55
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
27 августа 2025, 23:40
Не отвечал на звонки три дня: в Харькове нашли пенсионера мертвым в квартире – кто за этим стоит
27 августа 2025, 23:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »