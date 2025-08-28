Украина наконец-то назначила Ольгу Стефанишину послом в Штатах. Почему, наконец? Ибо пауза неприлично долго затянулась

По независимым от Оксаны Маркаровой причинам произошло то, что произошло и полгода назад наш посол попала в предвыборный конфликт между республиканцами и демократами.

Два месяца назад Украина официальная предложила трех кандидатов в посла в США, время шло, а решения не было. То, что мы получили нового посла – это безусловно плюс, потому что нам крайне необходимо иметь человека в Вашингтоне, который должен возглавить постоянный диалог с теми, кто влияет на принятие решений. Ключевое слово – "постоянный", потому что в последнее время наша дипломатия в США была похожа на кавалерийские наскоки: возникла проблема – немедленно высылаем десант, решили – снова ждем.

Какие главные проблемы будут у Ольги Стефанишиной?

Прежде всего внутренние. В ближайшие дни мы увидим ряд публикаций по разряду "Фейсбук судов".

Вторая проблема – какой уровень самостоятельности получил новый посол. Это основа того, насколько эффективной будет Стефанишина. А то, что она может быть эффективна, она это уже показывала. В конце концов она работала более 13 лет в сфере международного права и непосредственно на высших государственных должностях по сотрудничеству с ЕС. И за это время получил ряд важных контактов, которые в том числе сработают и в США.

И, наконец, третья, пока теоретическая проблема – мы, похоже, входим в период определенных пертурбаций в МИД (визит Кислицы, а не Сибиги в Вашингтон это наглядно). Очень важно, чтобы эти кулуарные игры не вышли за пределы кабинетов Банковой и Михайловской.