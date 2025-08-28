00:30  28 серпня
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
28 серпня 2025, 08:12

Україна нарешті має посла в США: чому це важливо

28 серпня 2025, 08:12
Україна нарешті призначила Ольгу Стефанишину послом в Штатах. Чому нарешті? Бо пауза непристойно довго затяглася
Фото: з відкритих джерел
Через незалежні від Оксани Маркаровоі причини сталося те, що сталося і півроку тому наш посол потрапила в передвиборчий конфлікт між республіканцями та демократами.

Два місяці тому Україна офіційна запропонувала трьох кандидатів на посла в США, час ішов, а рішення не було. Те, що ми отримали нового посла - це безумовно плюс, бо нам вкрай необхідно мати людину в Вашингтоні, яка має очолити постійний діалог з тими, хто впливає на прийняття рішень. Слово постійний є головним, бо останнім часом наша американська дипломатія нагадувала кавалерійські наскоки. Є проблема – висилаємо десант. Вирішили проблему – знову чекаємо.

Які головні проблеми будуть у Ольги Стефанишиної?

Перш за все внутрішні. В найближчі дні ми побачимо ряд публікацій з розряду "фейсбук судів".

Друга проблема – який рівень самостійності отримала нова посол. Це є основою того, наскільки ефективною буде Стефанишина. А те, що вона може бути ефективною, вона це вже показувала. Зрештою, вона працювала понад 13 років в сфері міжнародного права і безпосередньо на найвищих державних посадах по співпраці з ЄС. І за цей час здобула низку важливих контактів, які в тому числі спрацюють і в США.

І, нарешті, третя, поки теоретична, проблема – ми, схоже, входимо в період певних пертурбацій в МЗС (візит Кислиці, а не Сибіги в Вашингтон це унаочнив). Дуже важливо, щоб ці кулуарні ігри не вийшли за межі кабінетів Банкової і Михайлівської.

