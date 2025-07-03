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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

В Дании президент Украины вручил награду "Будущее Украины" 11-летнему волонтеру Йенсу Фогу Томсену. Мальчик с прошлого года своими руками делает пасхальные украшения: по продаже этих сувениров он собрал более 34 датских крон и приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны.

"Йенс стал первым иностранцем, который получил эту награду. Всегда будем благодарны всем, кто искренне сопереживает нашим людям и помогает Украине. Очень благодарен Энсу – от всех наших людей, от украинских детей", - написал Зеленский.

Напомним, по данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на май 2025 года в Украине в результате российской агрессии погибли 630 детей. Более 1 960 детей получили ранения разной степени тяжести.