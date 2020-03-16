Кто у нас главный по коронавирусу, или почему мы не знаем, что делать с умершими

Женщине из Радомышля, которая умерла от коронавируса врачи побоялись делать вскрытие!!!! А потом ее похоронили в вакуумном мешке, обложенную хлоркой, потому что никто не знает, а как нужно хоронить умерших от этого вируса

Фото: pixabay

Женщине из Радомышля, которая умерла от коронавируса врачи побоялись делать вскрытие!!!! А потом ее похоронили в вакуумном мешке, обложенную хлоркой, потому что никто не знает, а как нужно хоронить умерших от этого вируса

Все, что я сейчас вижу в эфире, сводится к одному: у нас нет единой точки принятия решений.

Политики перекидывают ответственность друг на друга. Зеленский на Шмыгаля, Шмыгаль на Емца, Емец на Ляшко (замминистра Минздрава). А Ляшко, возможно, самый адекватный в этой истории, отвечает лишь за определенный участок работы.

Почему так? Причин здесь две. Первая: у нас нет самостоятельных игроков на высшем уровне, которые готовы сыграть ва-банк. Так образована вся властная вертикаль: команда должна играть в игру при которой гол забивает только один человек - Зеленский. Но в нынешней ситуации Зеленский не хочет забивать голы, он хочет вручать медали (он едет в Санжары, когда там все закончилось, а не в Черновцы или Радомышль). Вторая причина: все боятся ошибок, забывая или не зная истину, которую когда-то сказал Бальцерович: главное право реформатора - право на ошибку.

Премьер, в силу банального отсутствия институциональной памяти и страха сделать ошибки старается быть впереди, но во втором ряду. А другие, смотрят на все это и говорят: нам главное пересидеть в тени. Вот и получается, что у нас нет никого, кто был бы ответственным за эпидемию.

Как по мне, это очень плохая история, потому что именно из-за этого мы отстаем, как минимум на 7-10 дней в принятии тех или иных решений. Сейчас мы занимаемся тем, что нужно было сделать пару недель назад.

Возьмет ли кто-то на себя ответственность в ближайшие дни? У меня такое ощущение, что кого-то определят ответственным. Но главное, чтобы не получилось так, как с интервью Емца о том, что все пенсионеры умрут.