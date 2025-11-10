08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
09:59  10 ноября
Иностранец ранил ножом посетителя столичного клуба – полиция задержала нападающего
Тарас Загородний Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" info@regionews.ua
10 ноября 2025, 08:50

Расчет вместо риска: почему НАТО не закрыло небо над Украиной

10 ноября 2025, 08:50
Читайте також українською мовою
Рубрика "И о "гарантиях безопасности". Североатлантический альянс в 2022 году не пошел на создание бесполетной зоны над Украиной из-за угроз прямого противостояния с РФ, признал экс-генсек Столтенберг в своих мемуарах
Рубрика "И о "гарантиях безопасности". Североатлантический альянс в 2022 году не пошел на создание бесполетной зоны над Украиной из-за угроз прямого противостояния с РФ, признал экс-генсек Столтенберг в своих мемуарах
Фото: НАТО
Объясняя Зеленскому позицию Альянса, Столтенберг подчеркнул, что создание бесполетной зоны над Украиной потребовало бы предварительного уничтожения российских систем ПВО, расположенных в России и Беларуси. Без нейтрализации этих систем самолеты НАТО не смогли безопасно действовать в украинском воздушном пространстве, добавил Столтенберг.

"А если в воздухе будет находиться российский самолет или вертолет, мы должны его сбить, и тогда мы окажемся в полноценной войне между НАТО и Россией. А мы не хотим этого делать", – пояснил он.

"Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск (начала – ред.) третьей мировой войны ради Украины", – признал Столтенберг.

Интересно, что это говорил руководитель одного из "гарантов безопасности" Украины – США. Это еще раз подчеркивает, что гарантией безопасности является исключительно украинская Армия и продукция собственного ВПК. Все остальное художественный свист. Если у тебя есть и то и другое, то тебе помогают, если нет, то хлопают по плечу и сочувствуют. И то недолго.

