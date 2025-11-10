Розрахунок замість ризику: чому НАТО не закрило небо над Україною

Рубрика "І про "гарантії безпеки". Північноатлантичний альянс у 2022 році не пішов на створення безпольотної зони над Україною через загрозу прямого протистояння з РФ, визнав ексгенсек Столтенберг у своїх мемуарах

Рубрика "І про "гарантії безпеки". Північноатлантичний альянс у 2022 році не пішов на створення безпольотної зони над Україною через загрозу прямого протистояння з РФ, визнав ексгенсек Столтенберг у своїх мемуарах

Фото: НАТО

Пояснюючи Зеленському позицію Альянсу, Столтенберг наголосив, що створення безпольотної зони над Україною вимагало б попереднього знищення російських систем протиповітряної оборони (ППО), розташованих у Росії та Білорусі. Без нейтралізації цих систем літаки НАТО не змогли б безпечно діяти в українськиму повітряному просторі, додав Столтенберг. "А якщо в повітрі перебуватиме російський літак або гелікоптер, ми мусимо його збити, і тоді ми опинимося у повноцінній війні між НАТО та Росією. А ми не хочемо робити цього", – пояснив він. "Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не підемо на ризик (початку, – ред.) третьої світової війни заради України", – визнав Столтенберг. Цікаво, що це говорив керівник одного з "гарантів безпеки" України – США. Це ще раз підкреслює, що гарантією безпеки є виключно українська Армія та продукція власного ВПК. Все інше художній свист. Якщо у тебе є і перше і інше, то тобі допомагають, якщо ні, то плескають по плечу та співчувають. І то недовго.

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.