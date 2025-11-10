08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
Тарас Загородній Керуючий партнер "Національної антикризової групи" info@regionews.ua
10 листопада 2025, 08:50

Розрахунок замість ризику: чому НАТО не закрило небо над Україною

10 листопада 2025, 08:50
Рубрика "І про "гарантії безпеки". Північноатлантичний альянс у 2022 році не пішов на створення безпольотної зони над Україною через загрозу прямого протистояння з РФ, визнав ексгенсек Столтенберг у своїх мемуарах
Фото: НАТО
Пояснюючи Зеленському позицію Альянсу, Столтенберг наголосив, що створення безпольотної зони над Україною вимагало б попереднього знищення російських систем протиповітряної оборони (ППО), розташованих у Росії та Білорусі. Без нейтралізації цих систем літаки НАТО не змогли б безпечно діяти в українськиму повітряному просторі, додав Столтенберг.

"А якщо в повітрі перебуватиме російський літак або гелікоптер, ми мусимо його збити, і тоді ми опинимося у повноцінній війні між НАТО та Росією. А ми не хочемо робити цього", – пояснив він.

"Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не підемо на ризик (початку, – ред.) третьої світової війни заради України", – визнав Столтенберг.

Цікаво, що це говорив керівник одного з "гарантів безпеки" України – США. Це ще раз підкреслює, що гарантією безпеки є виключно українська Армія та продукція власного ВПК. Все інше художній свист. Якщо у тебе є і перше і інше, то тобі допомагають, якщо ні, то плескають по плечу та співчувають. І то недовго.

гарантії безпеки Україна війна США Столтенберг Зеленський НАТО
 
