Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона 238 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1310 оккупантов, один танк, 4 бронемашин, 15 артиллерийских систем, а также 130 единиц автомобильной и специальной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 30.01.26 ориентировочно составили:

Напомним, за прошлый год спецназовцы "Альфы" атаковали дальнобойными дронами пять военных аэродромов врага. Результат – РФ потеряла 15 единиц авиатехники. Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим.