16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
28 січня 2026, 15:50

Безробіття й обвалений ринок праці в Україні

28 січня 2026, 15:50
Безробіття й обвалений ринок праці. Аналітичні дані. Інституту Стратегічних Досліджень
Безробіття й обвалений ринок праці. Аналітичні дані. Інституту Стратегічних Досліджень
ілюстративне фото: з відкритих джерел
• Дослідницькі агенції дають рівень безробіття 22,8% (листопад-2025).

• Офіційно зареєстровано 90 тисяч безробітних.

• Вакансій є 67 тисяч (на 1 безробітного припадає 0,7 пропозиції).

• Є шалений регіональний перекос: у прифронтових зонах шукачів роботи в 6 разів більше, ніж вакансій. Війна вбиває ринок праці буквально.

• У Києві рівно навпаки: вакансій у 24 рази більше, ніж безробітних. Люди не хочуть працювати навіть коли є де.

• У Львівській області вакансій у 3 рази більше.

• Стався гендерний зсув: 81% безробітних – жінки. Чоловіки або виїхали, або сховалися від бусифікації.

• Почали масово реєструвати фопи на жінок: 61% новостворених фопів належать жінкам (фіктивно).

• Аномально високий рівень молодіжного безробіття: 54% усіх безробітних – до 35 років.

• У віковій категорії 20-24 років найбільш затребуваними вакансіями є продавець, учитель, різноноробочий, адміністратор, касир.

• У віковій категорії 30-34 років – торгівля й водії.

• Чим старша людина – тим некваліфікованіша вакансія (прибиральник, сторож, охоронець).

• 31% безробітних мають вищу освіту.

• 37% шукачів роботи мають досвід понад 5 років, 29% зовсім без досвіду.

• 74% підприємств відчувають нестачу кадрів.

• Удень із вогнем не знайти швачку, електромонтера, сантехніка, електрика, зварника.

• Простенька вакансія не може закритися 3 місяці, а вузька спеціальність висить відкритою 1 рік.

• Рівень працевлаштування серед переселенців - 61%, серед учасників війни – 29%.

• 57% ветеранів мають проблеми з роботою.

• 37% ветеранів мають підірване здоров’я.

• Держстат із початку війни не публікує офіційних даних щодо ринку праці. Навіщо сліпому народу знати правду? Великий секрет.

