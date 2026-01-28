Безробіття й обвалений ринок праці в Україні
• Дослідницькі агенції дають рівень безробіття 22,8% (листопад-2025).
• Офіційно зареєстровано 90 тисяч безробітних.
• Вакансій є 67 тисяч (на 1 безробітного припадає 0,7 пропозиції).
• Є шалений регіональний перекос: у прифронтових зонах шукачів роботи в 6 разів більше, ніж вакансій. Війна вбиває ринок праці буквально.
• У Києві рівно навпаки: вакансій у 24 рази більше, ніж безробітних. Люди не хочуть працювати навіть коли є де.
• У Львівській області вакансій у 3 рази більше.
• Стався гендерний зсув: 81% безробітних – жінки. Чоловіки або виїхали, або сховалися від бусифікації.
• Почали масово реєструвати фопи на жінок: 61% новостворених фопів належать жінкам (фіктивно).
• Аномально високий рівень молодіжного безробіття: 54% усіх безробітних – до 35 років.
• У віковій категорії 20-24 років найбільш затребуваними вакансіями є продавець, учитель, різноноробочий, адміністратор, касир.
• У віковій категорії 30-34 років – торгівля й водії.
• Чим старша людина – тим некваліфікованіша вакансія (прибиральник, сторож, охоронець).
• 31% безробітних мають вищу освіту.
• 37% шукачів роботи мають досвід понад 5 років, 29% зовсім без досвіду.
• 74% підприємств відчувають нестачу кадрів.
• Удень із вогнем не знайти швачку, електромонтера, сантехніка, електрика, зварника.
• Простенька вакансія не може закритися 3 місяці, а вузька спеціальність висить відкритою 1 рік.
• Рівень працевлаштування серед переселенців - 61%, серед учасників війни – 29%.
• 57% ветеранів мають проблеми з роботою.
• 37% ветеранів мають підірване здоров’я.
• Держстат із початку війни не публікує офіційних даних щодо ринку праці. Навіщо сліпому народу знати правду? Великий секрет.