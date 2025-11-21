Колониальный синдром: как Путин пользуется нашими слабостями

Путин умело играет теми мечеными картами, которые ему в руки собственноручно дарят наши колонизированные существа

Для того, чтобы путин не требовал официального статуса своего языка в Украине – надо было ПЕРЕСТАТЬ ИЗВЕРГАТЬ его из своих русифицированных пастей, да еще гордиться тем, что язык путина является якобы языком наших окопов, и вообще это родной язык, роднее нет

Для того, чтобы путин перестал настаивать на защите своего языка в Украине – нужно было позаботиться, чтобы 66% столичных учеников и 40% столичных учителей НЕ ПАТЯКАЛЫ ЯЗЫКОМ ПУТИНА в украинских школах, делая город Киев огородом Киевом.

Для того, чтобы путин не вписывал в список требований легализацию своей русской церкви – не нужно было "несокрушимым украинцам" ходить в московскопатриархатную секту табунами, особенно в юго-восточных регионах, которые больше всего и страдают от территориальных посягательств кириллы-путина.

Путин умело играет теми мечеными картами, которые ему в руки собственноручно дарят наши колонизированные существа, которые с какого-то чуда придумали себе отделять русский язык и русскую церковь от русского государства, а потом еще и наивно удивляются, почему это кое-какой гад путин в основу завоеваний Украины и ставит носителя Украины.

Далее разговаривайте по-путински и ходите в путинские церковки, и будет вам победа.