Колоніальний синдром: як Путін користується нашими слабкостями

Путін уміло грає тими міченими картами, які йому в руки власноруч дарують наші колонізовані істоти

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Для того, аби путін не вимагав офіційного статусу своєї мови в Україні – треба було ПЕРЕСТАТИ ВИВЕРГАТИ її зі своїх русифікованих пащек, та ще й пишатися тим, що мова путіна є буцімто мовою наших окопів, і взагалі це родной язик, роднее нету

Для того, аби путін перестав наполягати на захисті свого язика в Україні – треба було подбати, щоб 66% столичних учнів і 40% столичних вчителих НЕ ПАТЯКАЛИ МОВОЮ ПУТІНА в українських школах, роблячи місто Київ городом Кієвом.

Для того, аби путін не вписував у список вимог легалізацію своєї російської церкви – не треба було "незламним українцям" ХОДИТИ В МОСКОВСЬКОПАТРІЯРХАТНУ СЕКТУ табунами, особливо в юго-восточних регіонах, які найбільше й потерпають від територіяльних зазіхань кіріла-путіна.

Путін уміло грає тими міченими картами, які йому в руки власноруч дарують наші колонізовані істоти, які з якогось дива придумали собі відділяти російську мову й російську церкву від російського государства, а потім ще й наївно дивуються, чому це такий-сякий гад путін в основу завоювань України ставить носія свого язика й адепта своєї церкви в Україні.

Далі балакайте по-путінськи й ходіть у путінські церквушки, і буде вам побєда.