14:03  25 октября
Остап Дроздов
25 октября 2025, 13:31

От встречи Трамп-Си наша война зависит гораздо больше, чем от встречи Трамп-Путин

25 октября 2025, 13:31
Настаиваю на мнении, что ключи к решениям по нашей войне лежат на других континентах
Настаиваю на мнении, что ключи к решениям по нашей войне лежат на других континентах
иллюстративное фото: из открытых источников
Наша война не творит новую реальность. Ровно наоборот: наша война – производный продукт создания новой действительности. С самого начала эта война вплетена в маловидло нового мироустройства. Она для нас может быть, конечно, и национально-освободительной, и экзистенциальной и войной гордого сопротивления – но ее результат больше зависит от высшего мироразделения и договорной картины мира, заключенной топовыми центрами силы на планете. Это ни умаляет, ни обесценивает героичности, доблести и прочего – но мировые процессы зависят от этого минимально, и уже не точно от того, кто на сколько метров продвинулся в течение года-полтора.

Определяющими становятся не непосредственные актеры войны (противоборные стороны) – а силы, стоящие за ними. Встреча Трампа и Си – это как раз встреча двух самых крупных сил, стоящих за обеими армиями. От результата их договоренностей (или недоговоренностей) будет танцевать, без преувеличения, целая планета, и в первую очередь наш пасодобль.

В общем: каким будет финал войны – зависит от того, кто за кем будет стоять дальше.

