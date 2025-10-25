От встречи Трамп-Си наша война зависит гораздо больше, чем от встречи Трамп-Путин

Настаиваю на мнении, что ключи к решениям по нашей войне лежат на других континентах

иллюстративное фото: из открытых источников

Наша война не творит новую реальность. Ровно наоборот: наша война – производный продукт создания новой действительности. С самого начала эта война вплетена в маловидло нового мироустройства. Она для нас может быть, конечно, и национально-освободительной, и экзистенциальной и войной гордого сопротивления – но ее результат больше зависит от высшего мироразделения и договорной картины мира, заключенной топовыми центрами силы на планете. Это ни умаляет, ни обесценивает героичности, доблести и прочего – но мировые процессы зависят от этого минимально, и уже не точно от того, кто на сколько метров продвинулся в течение года-полтора. Определяющими становятся не непосредственные актеры войны (противоборные стороны) – а силы, стоящие за ними. Встреча Трампа и Си – это как раз встреча двух самых крупных сил, стоящих за обеими армиями. От результата их договоренностей (или недоговоренностей) будет танцевать, без преувеличения, целая планета, и в первую очередь наш пасодобль. В общем: каким будет финал войны – зависит от того, кто за кем будет стоять дальше.

