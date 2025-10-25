09:22  25 жовтня
Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ одна людина загинула, 10 – поранені
12:39  25 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Харківщині
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
25 жовтня 2025, 13:31

Від зустрічі Трамп-Сі наша війна залежить набагато більше, ніж від зустрічі Трамп-Путін

25 жовтня 2025, 13:31
Настоюю на думці, що ключі до рішень по нашій війні лежать на інших континентах
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Наша війна не творить нову дійсність. Рівно навпаки: наша війна – похідний продукт творення нової дійсності. Зі самого початку ця війна вплетена в мальовидло нового світоустрою. Вона для нас може бути, звісно, і національно-визвольною, й екзистенційною, й війною гордого спротиву – але її результат більше залежить від вищого світоподілу й договірної картини світу, укладеної топовими центрами сили на планеті. Це ні применшує, ні знецінює героїчності, доблесті й прочого – але світові процеси залежать від цього мінімально, і вже не точно від того, хто на скільки метрів просунувся впродовж року-півтора.

Визначальними стають не безпосередні актори війни (протиборчі сторони) – а сили, які стоять ЗА ними. Зустріч Трампа й Сі – це якраз зустріч двох найкрупніших сил, які стоять за обома арміями. Від результату їхніх домовленостей (чи недомовленостей) танцюватиме, без перебільшення, ціла планета, і в першу чергу наш пасадобль.

На загал: яким буде фінал війни – залежить від того, хто за ким стоятиме надалі.

США Китай Дональд Трамп Сі політика
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
