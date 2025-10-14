21:10  14 октября
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
14 октября 2025, 20:47

Внесудебные расправы и вакханалия: как обнуляют украинское право

14 октября 2025, 20:47
Труханов, несомненно, поц последний
Труханов, несомненно, поц последний
Фото: Телеграмм/Ostap Drozdov
Но никто не мешает доказать его вину законным способом и совершить правосудие. И так по всех. Законный метод. Все остальное – термоядерное зло, независимо от контекстов и нюансов.

Царь же полюбил внесудебные, неправовые и антиконституционные расправы. Правовая система государства обнулена.

Лишение гражданства – это произвол и вакханалия. В украинском законодательстве есть только одно условие для этого – только на основе личного обращения! Человек должен сам попросить лишить его гражданства – и то только на основании приобретения другого. То есть: даже если ты и хочешь выйти из гражданства, но нет другого – ты не выйдешь.

Другое же гражданство НЕ ОБЯЗЫВАЕТ выходить из украинского. Хочешь сам – выходишь. Не хочешь – применяешь в Украине паспорт. Выход из гражданства – только добровольный.

На этом и базируется принцип Республики: власть НЕ может лишить – только гражданин может попросить. Это значит, что все, кто имеют двойное-множественное гражданство, ничего не нарушают, пока они в Украине действуют по паспорту. Статья 2 Закона "О гражданстве" указывает:

"Если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины".

Им позарез нужно уничтожить местное самоуправление и вместо избранных мэров (даже если они предатели и негодяи) внедрить городские военные администрации. И тогда уже все. Сине-желтый путинизм. Погибель Республики.

