Внесудебные расправы и вакханалия: как обнуляют украинское право

Труханов, несомненно, поц последний

Фото: Телеграмм/Ostap Drozdov

Но никто не мешает доказать его вину законным способом и совершить правосудие. И так по всех. Законный метод. Все остальное – термоядерное зло, независимо от контекстов и нюансов.

Царь же полюбил внесудебные, неправовые и антиконституционные расправы. Правовая система государства обнулена.

Лишение гражданства – это произвол и вакханалия. В украинском законодательстве есть только одно условие для этого – только на основе личного обращения! Человек должен сам попросить лишить его гражданства – и то только на основании приобретения другого. То есть: даже если ты и хочешь выйти из гражданства, но нет другого – ты не выйдешь.

Другое же гражданство НЕ ОБЯЗЫВАЕТ выходить из украинского. Хочешь сам – выходишь. Не хочешь – применяешь в Украине паспорт. Выход из гражданства – только добровольный.

На этом и базируется принцип Республики: власть НЕ может лишить – только гражданин может попросить. Это значит, что все, кто имеют двойное-множественное гражданство, ничего не нарушают, пока они в Украине действуют по паспорту. Статья 2 Закона "О гражданстве" указывает:

"Если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины".

Им позарез нужно уничтожить местное самоуправление и вместо избранных мэров (даже если они предатели и негодяи) внедрить городские военные администрации. И тогда уже все. Сине-желтый путинизм. Погибель Республики.