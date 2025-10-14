11:38  14 жовтня
14 жовтня 2025, 20:47

Позасудові розправи та вакханалія: як обнуляють українське право

14 жовтня 2025, 20:47
Труханов, поза сумнівом, поц останній
Труханов, поза сумнівом, поц останній
Фото: Телеграм/Ostap Drozdov
Читайте также
на русском языке

Але ніхто не заважає довести його провину в законний спосіб і вчинити правосуддя. І так по всіх. Законний спосіб. Все інше - термоядерне зло, незалежно від контекстів і нюансів.

Натомість цар полюбив позасудові, неправові й антиконституційні розправи. Правова система держави обнулена.

Позбавлення громадянства – це свавілля й вакханалія. В укр.законодавстві є тільки одна умова для цього – лише на основі особистого звернення! Людина має сама попросити позбавити її громадянства – та й то лише на підставі набуття іншого. Тобто: навіть якщо ти й хочеш вийти з громадянства, але не маєш іншого – ти не вийдеш.

Натомість інше громадянство НЕ ЗОБОВ’ЯЗУЄ виходити з українського. Хочеш сам – виходиш. Не хочеш – застосовуєш в Україні український паспорт. Вихід із громадянства – лише добровільний.

На цьому й базується принцип Республіки: влада НЕ може позбавити – лише сам громадянин може попросити. Це означає, що всі, хто мають подвійне-потрійне-множинне громадянство, нічого не порушують, допоки вони в Україні діють за укр.паспортом. Стаття 2 Закону "Про громадянство" вказує:

"Якщо громадянин України набув громадянство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".

Їм позаріз потрібно знищити місцеве самоврядування й замість обраних мерів (навіть якщо вони запроданці й негідники) впровадити міські військові адміністрації. І тоді вже все. Синьо-жовтий путінізм. Смерть Республіки.

