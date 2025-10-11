Если у нас блекаут – то и в Москве: обещание или политический театр

Если у нас будет блекаут – то зарубите себе на носу: блекаут будет и в москве тоже

Иллюстративное фото: из открытых источников

Блэкаут, похоже, неизбежен. Дроны выбивают из строя энергетические объекты, которые должны быть защищены от ракетных ударов, не говоря уже о дронах, потому что миллиарды гривен на это уже пошли.

Последовал также отсчет президентскому обещанию: должен быть блекаут в Москве. Иначе не нужно было этим угрожать. И не нужно спорадически уменьшать свои блекаутные угрозы до уровня Белгорода или Курска. Нет, нет, речь шла о Москве. Из уст президента звучало обещание погрузить в тьму и холодригу именно москву. Москва и ни на йоту меньше.

А в конце концов, кому от этого станет легче?

На 4-м году войны так и нет решений по избежанию полного коллапса. Так и нет решений по сбиванию воздушных целей. Есть только освоенные миллиарды. Есть советы вовремя заряжать павербанки, срочно покупать генераторы с утридорога мародерской наценкой, запасаться питьевой водой и ходить в туалет под кусты форзиции на улице.

Было бы еще видение, ради чего народ должен откинуться на столетие назад и просто претерпеть – но и видения нет, потому что оно изменит, то терпение? Только словесные намерения что-то там добиваться. Вычисленных способностей дать хоть симметричный ответ тоже минимум. Обещается страдание как самоцель – ради самого страдания, без вау целей, ради которых можно народу и пострадать, оттачивая навыки выживания в несокрушимом средневековье. Чтобы дальше быть там, где мы есть, и в том, в чем мы.

Для этого неприкосновенная власть и сидит на триллионных потоках, чтобы советовать народу крепиться.