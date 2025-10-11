13:37  11 жовтня
У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
10:24  11 жовтня
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
11 жовтня 2025, 14:08

Якщо у нас блекаут – то й у Москві: обіцянка чи політичний театр

11 жовтня 2025, 14:08
Читайте также на русском языке
Якщо в нас буде блекаут – то зарубайте собі на носі: блекаут буде і в москві також
Якщо в нас буде блекаут – то зарубайте собі на носі: блекаут буде і в москві також
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Блекаут, схоже, неминучий. Дрони вибивають з ладу енергетичні об'єкти, які мали би бути захищені від ракетних ударів, не кажучи вже про дрони, бо мільярди гривень на це вже пішли.

Пішов також відлік президентській обіцянці: мусить бути блекаут у москві. Інакше не треба було цим погрожувати. І не треба спорадично зменшувати свої блекаутні погрози до рівня Бєлгорода чи Курска. Ні, ні, мова йшла про москву. З уст президента звучала обіцянка занурити в темінь і холодригу саме москву. Москва і ні на йоту менше.

А зрештою, кому від того стане легше?

На 4-му році війни так і нема рішень по уникненню повного колапсу. Так і нема рішень по збиванню повітряних цілей. Є лише освоєні мільярди. Є поради вчасно заряджати павербанки, терміново купляти генератори з утридорога мародерською націнкою, запасатися питною водою і ходити в туалет під кущі форзиції надворі.

Було би ще бачення, заради чого народ має відкинутися на сторіччя назад і просто перетерпіти – але й бачення нема, бо що воно змінить, те терпіння? Лише словесні наміри щось там досягати. Обрахованих спроможностей дати бодай симетричну відповідь теж мінімум. Обіцяється страждання як самоціль - заради самого страждання, без вау цілей, заради яких можна народові й постраждати, відточуючи навики виживання в незламному середньовіччі. Щоби далі бути там, де ми є, і в тому, в чому ми є.

Для того недоторканна влада й сидить на трильйонних потоках, щоб радити народові кріпитися.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна російська армія Росія Москва блекаут відключення світла атака Зеленський Володимир погрози обіцянки
 
Підписуйтесь на RegioNews
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
ДПС закликає продавців не спекулювати на цінах під час блекаутів
11 жовтня 2025, 15:30
Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикл врізався в огорожу, загинув неповнолітній
11 жовтня 2025, 14:51
В Україні відновлюють електропостачання після нічних атак: ситуація в областях
11 жовтня 2025, 14:29
У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
11 жовтня 2025, 13:37
Звільнені з полону військові отримають щомісячно 50 тисяч грн – закон підписав Зеленський
11 жовтня 2025, 13:25
Інвестиції, енергетика, культура: Харківщина посилює співпрацю з Польщею
11 жовтня 2025, 12:46
Росія атакувала Одесу БпЛА: рятувальники показали руйнування та наслідки
11 жовтня 2025, 12:14
У Києві в авто знайшли мертвим блогера і підприємця: що сталося
11 жовтня 2025, 11:38
Сили оборони України збили 54 ворожі БпЛА під час нічної атаки
11 жовтня 2025, 11:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »