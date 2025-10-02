10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
02 октября 2025, 12:46

Война на истощение: почему украинцам предлагают терпение вместо выхода

02 октября 2025, 12:46
Сценарий вечной войны сюрпризов нет. Он к уродству прост и неприхотлив
Сценарий вечной войны сюрпризов нет. Он к уродству прост и неприхотлив
Иллюстративное фото: из открытых источников
Еще холода толком не начались, а враг уже методично добивает энергетику, в защиту которой от ракетных обстрелов в прошлом году было выделено 10 млрд грн. То пол одной области без света, то пол другой – не скрывая намерений, враг потихоньку ускоряет блекаутный сценарий, параллельно дробя газовую инфраструктуру.

Заряжайте павербанки, покупайте генераторы, переезжайте в деревню, грейтесь дровами в камине – советует своему населению власть, которая всегда найдет 100 ободрений вместо 1 решения.

Неразрешимая долговечная война предполагает именно это: постепенное пристрастие к худшему вместо попыток из него выпутаться. И чем хуже будет становиться, тем сильнее будет раздуваться шарик несокрушимости, стойкости, терпения, живучести – всех тех доблестных черт, которые надо передать по наследству детям-внукам-правнукам.

Сценарий вечной войны сюрпризов нет. Он к уродству прост и неприхотлив. В нем нет необходимости что-то сгущать или причернивать – он сам по себе густеющей чернотой, дистиллированно-концентрированной.

Вечная война (с сопутствующим к ней самопохлопыванием по плечу, самоподдержкой, самоободрением, самопоощрением, самовозвышением) учит переживать катарсис в самом темном горе, ощущать полноту жизни за счет его постоянной угрожаемости.

Когда жбаны адреналина и рулоны последних жил неисчерпаемы – тогда острое восприятие действительности берет верх над рациональным, и из ловушки эмоциональных виражей уже не выбраться без посторонней помощи. Ибо тяжело разрывать замкнутый круг, в котором присутствуют самые высокие точки переживаний за всю человеческую жизнь.

Это может продолжаться вплоть до правнуков. Кто-то скажет, что в эпицентре крушения не до размышлений. А кто-то наоборот, катастрофу расценивает как причину начинать наконец-то думать.

Украина РФ война обстрелы энергетика электричество власть блэкаут украинцы
 
