11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
24 сентября 2025, 14:55

Эскалация без границ: кто зарабатывает на войне, которую невозможно остановить

24 сентября 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Война попадает в разряд неразрешимых конфликтов, что означает, что разрешение ситуации становится все сложнее.
Иллюстративное фото: из открытых источников
Как только начиналась Трамповская волинка с попытками прекратить войну, я предположил самый худший вариант – это когда Америка (как единственная равновесная сила относительно Евразии) кинет тот ровер, и война после фиаско попыток ее остановить срывается с самой высокой точки американских диснеевских горок в тартар эскалации и бесконечности без единого стоп-крана.

Всеуказывает на то, что худшему сценарию дан старт. И война переходит в разряд нерешаемых, а раз так, то каждый мировой игрок урвет из нее свою выгоду, если она уже приобретает признаки константы.

Америка на старте была в выигрышном положении, независимо от успеха или неуспеха мирной затеи Трампа. Если бы война угасла – то Нобелевская премия мира. Ну а если нет, и война раскочегарится в направлении бесконечности — то Америка будет ПРОДАВАТЬ все оружие (за это платит Европа). А все, что Америка ДАСТ с барского плеча, будет засчитываться и индексироваться как ее вклад в Редкоземельное Соглашение. Двойное бинго.

Европа свой интерес уже не раз четко артикулировала: ей выгодна чем дольше задержка войны на третьей территории, включая сбивание над ней шахедов курсом на Европу.

Интерес клики понятен: безлимитная полнота власти, не обремененная ни сроками, ни инструментарием.

Интерес народа, если кому сильно захочется искать – факультативно и для досуга можно, никому не повредит.

Украина США война оружие премия Европа мир интересы эскалация
 
24 сентября 2025
