Эскалация без границ: кто зарабатывает на войне, которую невозможно остановить

Война попадает в разряд неразрешимых конфликтов, что означает, что разрешение ситуации становится все сложнее.

Иллюстративное фото: из открытых источников

Как только начиналась Трамповская волинка с попытками прекратить войну, я предположил самый худший вариант – это когда Америка (как единственная равновесная сила относительно Евразии) кинет тот ровер, и война после фиаско попыток ее остановить срывается с самой высокой точки американских диснеевских горок в тартар эскалации и бесконечности без единого стоп-крана.

Всеуказывает на то, что худшему сценарию дан старт. И война переходит в разряд нерешаемых, а раз так, то каждый мировой игрок урвет из нее свою выгоду, если она уже приобретает признаки константы.

Америка на старте была в выигрышном положении, независимо от успеха или неуспеха мирной затеи Трампа. Если бы война угасла – то Нобелевская премия мира. Ну а если нет, и война раскочегарится в направлении бесконечности — то Америка будет ПРОДАВАТЬ все оружие (за это платит Европа). А все, что Америка ДАСТ с барского плеча, будет засчитываться и индексироваться как ее вклад в Редкоземельное Соглашение. Двойное бинго.

Европа свой интерес уже не раз четко артикулировала: ей выгодна чем дольше задержка войны на третьей территории, включая сбивание над ней шахедов курсом на Европу.

Интерес клики понятен: безлимитная полнота власти, не обремененная ни сроками, ни инструментарием.

Интерес народа, если кому сильно захочется искать – факультативно и для досуга можно, никому не повредит.