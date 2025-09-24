Ескалація без меж: хто заробляє на війні, яку неможливо зупинити

Війна потрапляє в розряд нерозрішувальних конфліктів, що означає, що вирішення ситуації стає дедалі складнішим

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Щойно розпочиналася Трампова волинка зі спробами припиненням війни, я припустив найгірший варіянт – це коли Америка (як єдина рівноспроможна щодо Євразії сила) кинеться того ровера, й війна після фіяско спроб її припинити зірветься з найвищої точки американських діснеївських гірок у тартар ескалації й безконечності без жодного стоп-крану.

Усе вказує на те, що найгіршому сценарію дано пуск. І війна переходить у розряд нерозрішувальних, а раз так, то кожен світовий гравець урве з неї свою вигоду, якщо вже вона набуває ознак константи.

Америка на старті була в виграшному становищі, незалежно від успіху чи неуспіху мирної затії Трампа. Якщо війна би згасла – то Нобелівська премія Миру. Ну а як нє, й війна розкочегариться в напрямку нескінченності – то Америка буде ПРОДАВАТИ всю зброю (за це башлятиме Європа). А все, що Америка ДАВАТИМЕ з барського плеча, буде зараховуватися й індексуватися як її внесок у Рідкісноземельну Угоду. Подвійне бінго.

Європа свій інтерес уже не раз чітко артикулювала: їй вигідна чимдовша затримка війни на третій території, включно зі збиванням над нею шахедів курсом на Європу.

Інтерес кліки зрозумілий: безлімітна повнота влади, не обтяжена ні термінами, ні інструментарієм.

Інтерес народу якщо комусь сильно захочеться шукати – факультативно й на дозвіллі можна, воно нікому не зашкодить.