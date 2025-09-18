Фортификации по-украински: миллиарды потратили, оборону не построили

"Враг прорвался". Чаще именно это словосочетание бросает в холодный пот наших людей, которые почему-то не могут вместе сопоставить ползучую оккупацию – и миллиарды долларов, потраченных на "укрепление", "защитные рубежи", "фортификации"

"Враг прорвался". Чаще именно это словосочетание бросает в холодный пот наших людей, которые почему-то не могут вместе сопоставить ползучую оккупацию – и миллиарды долларов, потраченных на "укрепление", "защитные рубежи", "фортификации"

Иллюстративное фото: armyinform

Парадокс: враг медленно заглатывает территорию страны, которая с 2024 года уже выделила на фортификации 40 млрд грн. В каждой прифронтовой области освоены десятки миллиардов на оборонные линии. Дело не только в том, что враг сильнее, крупнее, ресурснее и воинственнее. Половину успехов врага составляют ложные решения наших руководитилей. Ну и извечная коррупция, которая, например, фортификации на Сумщине отдает фирме, зарегистрированной на 90-летнюю мать народного депутата. По каждой области – своя дичь. За 4 года перманентной войны и наличия таких миллиардов, никем не контролируемых, страна уже давно должна бы забыть о выражении "враг прорвался". Финны, уступая Сталину в десятки раз, все равно построили Линию Маннергейма с качественной инженерией и бетонными дотами. Французы построили Линию Мажино, которую Гитлер должен был обходить через Бельгию. Израильтяне построили Линию Бар-Лева, остановившую египтян. Южная Корея по 38-й параллели имеет бункеры, артиллерийские точки и минные поля. А у нас: была сетка Яценюка, теперь – канавы Зеленского.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.