08:10  18 сентября
На Львовщине внедорожник съехал с дороги и перевернулся: погиб мужчина
08:19  18 сентября
На Полтавщине браконьеры пытались скрыться от полиции с лебедями в багажнике авто
00:30  18 сентября
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
18 сентября 2025, 10:58

Фортификации по-украински: миллиарды потратили, оборону не построили

18 сентября 2025, 10:58
Читайте також українською мовою
"Враг прорвался".  Чаще именно это словосочетание бросает в холодный пот наших людей, которые почему-то не могут вместе сопоставить ползучую оккупацию – и миллиарды долларов, потраченных на "укрепление", "защитные рубежи", "фортификации"
Иллюстративное фото: armyinform
Парадокс: враг медленно заглатывает территорию страны, которая с 2024 года уже выделила на фортификации 40 млрд грн. В каждой прифронтовой области освоены десятки миллиардов на оборонные линии.

Дело не только в том, что враг сильнее, крупнее, ресурснее и воинственнее. Половину успехов врага составляют ложные решения наших руководитилей. Ну и извечная коррупция, которая, например, фортификации на Сумщине отдает фирме, зарегистрированной на 90-летнюю мать народного депутата. По каждой области – своя дичь.

За 4 года перманентной войны и наличия таких миллиардов, никем не контролируемых, страна уже давно должна бы забыть о выражении "враг прорвался".

Финны, уступая Сталину в десятки раз, все равно построили Линию Маннергейма с качественной инженерией и бетонными дотами. Французы построили Линию Мажино, которую Гитлер должен был обходить через Бельгию. Израильтяне построили Линию Бар-Лева, остановившую египтян. Южная Корея по 38-й параллели имеет бункеры, артиллерийские точки и минные поля.

А у нас: была сетка Яценюка, теперь – канавы Зеленского.

