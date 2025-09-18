Фортифікації по-українськи: мільярди витратили, оборону не збудували

"Ворог прорвався". Найчастіше саме це словосполучення кидає в холодний піт наших людей, які чомусь не можуть докупки співставити повзучу окупацію – й мільярди доларів, витрачених на "укріплення", "захисні рубежі", "фортифікації"

Ілюстративне фото: armyinform

Парадокс: ворог повільно заковтує територію країни, яка з 2024 року вже виділила на фортифікації 40 млрд грн. У кожній прифронтовій області освоєно десятки мільярдів на оборонні лінії. Справа не лише в тому, що ворог сильніший, крупніший, ресурсніший і войовничіший. Половину успіхів ворога становлять хибні рішення наших керманичів. Ну і одвічна корупція, яка, приміром, фортифікації на Сумщині віддає фірмі, зареєстрованій на 90-річну матір народного депутата. По кожній області – своя дич. За 4 роки перманентної війни й наявності таких мільярдів, ніким не контрольованих, країна уже давно мала б забути про вислів "ворог прорвався". Фіни, поступаючись Сталіну в десятки разів, усе одно збудували Лінію Маннергейма з якісною інженерією й бетонними дотами. Французи збудували Лінію Мажино, яку Гітлер мусів обходити аж через Бельгію. Ізраїльтяни збудували Лінію Бар-Лева, яка таки зупинила єгиптян. Південна Корея по 38-й паралелі має бункери, артилерійські точки й мінні поля. А в нас: була сітка Яценюка, тепер – рівчачки Зеленського.

