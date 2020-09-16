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Олег Саакян политолог [email protected]
16 сентября 2020, 15:00 10

Поддержка Кличко Порошенко: это называется поцелуй Иуды

16 сентября 2020, 15:00 10
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На фоне активного отпозиционирования от Порошенко, сверхбыстрого отказа от баллотирования под флагом ЕС, когда такой тезис начали разгонять, эта реплика звучит уже как откровенное издевательство
На фоне активного отпозиционирования от Порошенко, сверхбыстрого отказа от баллотирования под флагом ЕС, когда такой тезис начали разгонять, эта реплика звучит уже как откровенное издевательство
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"...Сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим нашего действующего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины..."

И важно здесь и другое, в ЕС не нашлось яркого кандида, который мог бы хотя бы выйти во второй тур. Все кого вставляли в моделирование - проигрывают, поэтому и выбрали наименьшее из двух зол - поддержать Кличко.

выборы Киев ЕС мэр Петр Порошенко Кличко Виталий
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