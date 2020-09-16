Поддержка Кличко Порошенко: это называется поцелуй Иуды
На фоне активного отпозиционирования от Порошенко, сверхбыстрого отказа от баллотирования под флагом ЕС, когда такой тезис начали разгонять, эта реплика звучит уже как откровенное издевательство
На фоне активного отпозиционирования от Порошенко, сверхбыстрого отказа от баллотирования под флагом ЕС, когда такой тезис начали разгонять, эта реплика звучит уже как откровенное издевательство
"...Сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим нашего действующего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины..."
И важно здесь и другое, в ЕС не нашлось яркого кандида, который мог бы хотя бы выйти во второй тур. Все кого вставляли в моделирование - проигрывают, поэтому и выбрали наименьшее из двух зол - поддержать Кличко.
Партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит КличкоВсе новости »
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