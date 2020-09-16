Підтримка Кличка Порошенком: це називається поцілунок Іуди
На тлі активного відпозиціонування від Порошенка, надшвидкої відмови від балатування під прапором ЄС, коли таку тезу почали розганяти, ця репліка звучить вже як відверте знущання
На тлі активного відпозиціонування від Порошенка, надшвидкої відмови від балатування під прапором ЄС, коли таку тезу почали розганяти, ця репліка звучить вже як відверте знущання
"...Зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України..."
Та важливе тут і інше, в ЄС не знайшлося яскравого кандида, який міг би бодай вийти в другий тур. Всі кого вставляли в моделювання - програють, тому і обрали найменше з двох зол - підтримати Кличка.
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