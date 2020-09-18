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18 сентября 2020, 15:45 6

Зеленский возьмется проверять расходы на ликвидацию последствий паводков на Ивано-Франковщине

18 сентября 2020, 15:45 6
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Он инициирует создание комиссии
Он инициирует создание комиссии
Офис президента
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В Украине создадут государственную комиссию для контроля за выполнением работ по ликвидации последствий паводков в Ивано-Франковской области. Инициирует создание такой комиссии президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил во время визита на Ивано-Франковщину, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"До этого была комиссия, ее организовывал Чернышов (министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, - ред.). Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги - а надо проверять, куда эти деньги ушли", - сказал Зеленский.

Президент также отметил необходимость реализации мер по предотвращению последствий наводнений.

"Наводнения могут быть и в будущем, нам нужно очень быстро полностью подготовиться к этому риску", - сказал он.

Зеленский заявил, что сейчас еще остается много вопросов по ликвидации последствий наводнений.

"К сожалению, много чего не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть", - отметил президент, добавив, что работы должны выполняться регулярно.

Напомним, летом в результате паводков на Прикарпатье было подтоплено более 7 тысяч домов, разрушено 1196 километров дорог.

Евросоюз предоставил Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения.

погода Ивано-Франковск президент комиссия техника
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