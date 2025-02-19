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19 февраля 2025, 00:50

В 2001 году никто не вел переговоры с Аль-Каидой. Что изменилось сегодня?

19 февраля 2025, 00:50
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История имеет привычку повторяться, но мы слишком быстро все забываем.
История имеет привычку повторяться, но мы слишком быстро все забываем.
фото: российские СМИ
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В 2001 году, когда Нью-Йорк еще задыхался в пыли обломков Всемирного торгового центра, США обратились к союзникам с требованием безоговорочной поддержки в "войне против террора". И это была не просьба, а требование. Впервые и в последний раз в истории была активирована статья 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. Кстати, инициировал ее президент-республиканец Джордж Буш.

Европейцы, скрипя зубами, подчинились: Франция, Германия, Великобритания и даже нейтральная Швеция отправили тысячи своих солдат в Афганистан, несмотря на массовые протесты своих граждан. Это был тест на доверие, и континент выдержал.

Никто не учил, не требовал немедленного увеличения взносов, не требовал даже минералов. Статья 5, солидарность, коллективная безопасность – все сработало, как часы.

Теперь, когда европейской безопасности грозит более сильный, более организованный и жестокий враг, нам предлагают с уважением отнестись к "правам" террористов в Кремле и признать их "право" на зоны влияния.

Представьте, что в 2001 году Ширак и Шредер выходят перед прессой со словами: "Ну да, конечно, теракт — это трагедия, но, возможно, стоит прислушаться к Аль-Каиде? Может, если бы США меньше вмешивались в дела Ближнего Востока и занимались собственными внутренними проблемами, этого всего можно было бы."

В 2001 это было бы политическим самоубийством. В 2024-м — это, похоже, привычная дипломатия. Все бы ничего. Но за всем этим внимательно наблюдает Россия – старая акула, которая слышит запах крови и понимает момент настал.

Четверть века назад никто на Западе даже не додумался бы выслушать Талибан. Сегодня же Кремль получает красную ковровую дорожку и серьезные переговоры о "пределах его влияния", где с ней вполне серьезно намерены обсудить, сколько именно территории может контролировать Москва, чтобы это не вызвало лишнего возмущения в Европе.

Двадцать лет назад Вашингтон являлся лидером большого проявления единства Запада. Сегодня Америка решила стать зрителем, оставив Европу на этой сцене в одиночестве.

Вот только за кулисами уже стоит новый постановщик, и зовут его не Вашингтон. И хотя статья 5 все еще в Уставе, у нее есть все шансы стать примечанием в учебниках истории.

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