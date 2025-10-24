Фронт тріщить по швам

Фронт просувається швидко. До Запоріжжя, до Дніпра, до інших міст

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російська піхота через наші проріджені порядки вривається глибоко в тил, на десятки кілометрів. Проріджені бо в нас на кілометр фронту іноді 4-7 піхотинців. Реально одній людині контролювати 150-200 метрів?

Коли росіяни малими групами заходять за спини – вони залишаються, накопичуються і потім атакують.

Kill зона від дронів сягає 30-35 кілометрів.

Але про все це чомусь мало новин.

Якщо хочете побачити на власні очі – просто подивіться карту Deep State в динаміці, за кілька місяців.

Одразу стає очевидно, як швидко рухаються росіяни. Наші втримують фронт всіма надлюдськими силами, на морально-вольових. Але сили нерівні, росіяни давлять масою.

На кожен наш вкладений долар в дрони – вони протиставляють вже 50-70. На кожного нашого піхотинця – їхніх як мінімум 5-7.

Людей не хватає катастрофічно. Росіяни повільно, грузно, з пробуксовками, з величезними втратами, але щодня йдуть вперед.

Помагайте армії. Нон стоп. Щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Вільнянськ, і навіть Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків.

Якщо ми розслабимось, як ми вміємо – ці міста цілком можна втратити.

Спитайте себе по чесному, що ви зробили за 44 місяці вторгнення, щоб ваш дім не відібрали? Точно достатньо? Тоді ви щаслива людина.

А всі ми – дивимось на карту і включаємось ще більше.

Якщо ви чекали на знак – то це він.