Без мира на горизонте: как прошли переговоры Зеленского в Вашингтоне

Что по Вашингтону?

Что по Вашингтону?

Фото со встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне 18 августа 2025 года

Если коротко – врываемся в долгий этап переговоров без всякого перемирия. То есть, никакого мира на горизонте не будет.

Зеленский тщательно готовился к встрече и явно воспользовался советами топ-политиков и дипломатов. Ощутите разницу с 28 февраля, когда к предыдущему рандеву с Трампом его готовили Ермак и Умеров. Поэтому совет накануне визита в большой статье Fox News прислушаться к Урсуле фон дер Ляйен, Мерцу и Макрону – был весьма кстати.

Зеленский понимает, что некоторые территории по итогам нынешней фазы российско-украинской войны останутся в длительной оккупации РФ. Следовательно, надо продать это внутреннему потребителю так, чтобы тебя не разодрали. Собственно, именно поэтому под поездку президент выдал пост с манипуляциями, как кто-то неназванный отдал Крым и часть Донбасса, а вот при нас – Одесса и Харьков остались.

Тема так называемого обмена территориями почти не звучала. Зеленский предложил поговорить с Путиным. Трампа это устраивает, потому что так он может умыть руки и плюс – скоро уже и избирательная кампания начнется. А избиратель, а то и спонсор от вооруженного лобби Республиканской партии может не столько понять чрезмерный флирт с Путиным. Собственно, уже не понимает, судя по опросам общественного мнения.

Будет ли встреча Путина и Зеленского? Путин откровенно презирает Зеленского – для него это до сих пор молодой клоун в кожаных штанах из КВН. Более того – вся российская тусовочка мечтает о единственной причине встречи с нашим гарантом – это подписание капитуляции Украины. Многие постят отрывок из эфира зловещего Дождя, где розовощекая свиноматка Монгайт ржет о "киевском режиме". Это все оно.

Здесь я очень даже согласна с оценками моего политического краша, канцлера ФРГ Мерца. Он считает, что саммит между лидерами Украины и России потенциально может состояться в течение двух недель, однако "он не уверен, что российский президент решится пойти на такой шаг".

Из хорошего - оружие пока будут продавать.

Ртами поговорили о контурах гарантий безопасности.

Европейцы признали, что мы часть их коллективной безопасности, как и было хорошее тысячелетие. Наконец-то они поняли с 2014 года, что локального конфликта в Украине с какими-то ополченцами просто так не бывает.