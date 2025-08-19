08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
UA | RU
UA | RU
Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
19 августа 2025, 12:23

Без мира на горизонте: как прошли переговоры Зеленского в Вашингтоне

19 августа 2025, 12:23
Читайте також українською мовою
Что по Вашингтону?
Что по Вашингтону?
Фото со встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне 18 августа 2025 года
Читайте також
українською мовою

Если коротко – врываемся в долгий этап переговоров без всякого перемирия. То есть, никакого мира на горизонте не будет.

Зеленский тщательно готовился к встрече и явно воспользовался советами топ-политиков и дипломатов. Ощутите разницу с 28 февраля, когда к предыдущему рандеву с Трампом его готовили Ермак и Умеров. Поэтому совет накануне визита в большой статье Fox News прислушаться к Урсуле фон дер Ляйен, Мерцу и Макрону – был весьма кстати.

Зеленский понимает, что некоторые территории по итогам нынешней фазы российско-украинской войны останутся в длительной оккупации РФ. Следовательно, надо продать это внутреннему потребителю так, чтобы тебя не разодрали. Собственно, именно поэтому под поездку президент выдал пост с манипуляциями, как кто-то неназванный отдал Крым и часть Донбасса, а вот при нас – Одесса и Харьков остались.

Тема так называемого обмена территориями почти не звучала. Зеленский предложил поговорить с Путиным. Трампа это устраивает, потому что так он может умыть руки и плюс – скоро уже и избирательная кампания начнется. А избиратель, а то и спонсор от вооруженного лобби Республиканской партии может не столько понять чрезмерный флирт с Путиным. Собственно, уже не понимает, судя по опросам общественного мнения.

Будет ли встреча Путина и Зеленского? Путин откровенно презирает Зеленского – для него это до сих пор молодой клоун в кожаных штанах из КВН. Более того – вся российская тусовочка мечтает о единственной причине встречи с нашим гарантом – это подписание капитуляции Украины. Многие постят отрывок из эфира зловещего Дождя, где розовощекая свиноматка Монгайт ржет о "киевском режиме". Это все оно.

Здесь я очень даже согласна с оценками моего политического краша, канцлера ФРГ Мерца. Он считает, что саммит между лидерами Украины и России потенциально может состояться в течение двух недель, однако "он не уверен, что российский президент решится пойти на такой шаг".

Из хорошего - оружие пока будут продавать.

Ртами поговорили о контурах гарантий безопасности.

Европейцы признали, что мы часть их коллективной безопасности, как и было хорошее тысячелетие. Наконец-то они поняли с 2014 года, что локального конфликта в Украине с какими-то ополченцами просто так не бывает.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Россия Зеленский Путин Вашингтон мирные переговоры
Россия атаковала Украину 280 воздушными целями: сколько сбила ПВО
19 августа 2025, 10:58
Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США
19 августа 2025, 09:47
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома
19 августа 2025, 09:33
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Во Львовской области таможенники задержали фуру с поддельными AirPods и аксессуарами от Gucci и Dior
19 августа 2025, 13:01
В Киеве элитный ЖК присвоил набережную Днепра – теперь она снова открыта для всех
19 августа 2025, 12:55
Саранча отступила: в Запорожской области сняли режим защиты от вредителей
19 августа 2025, 12:46
Удар дронами по Нежину: погиб 45-летний мужчина
19 августа 2025, 12:38
Экс-начальник управления Волынской ОВА переплатил 4,8 млн грн на закупках зерна
19 августа 2025, 12:36
Во Львовской области таможенники остановили грузовик с 7500 вейпов на 2,8 млн грн
19 августа 2025, 12:25
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
19 августа 2025, 12:06
За 10 тыс. долл США житель Днепра продавал фальшивый статус "одинокого отца" для обхода мобилизации
19 августа 2025, 12:00
Из реки Сирет на Буковине незаконно добывали гравийно-песчаную смесь
19 августа 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »